【今週の注目アイテム5選】OnのスニーカーにApple×イッセイ ミヤケ。冬掃除が捗るジェットファンも

日常にちょっとしたワクワクや快適さを加えたい人に向けて、GoodsPress Web編集部が厳選した最新アイテム5つお届け。

街でも映えるOnのハイブリッドシューズ＆ウエア「IKON」コレクションは、スポーツとストリートを融合させ、軽快さと都会的デザインを両立。冬の洗車や掃除の負担を軽減するSPICERRのジェットファンなど冬の生活を快適にしてくれるアイテムばも。

暮らしや趣味の時間を豊かに、少し贅沢にしてくれる、こだわりのラインナップです。

1. 街でも映える、On最新IKONコレクションのハイブリッドデザイン

スポーツとストリートの境界が薄れる中、日常着としてのスポーツウエアには機能性と都会的な見映えの両立が求められています。Onの新作「IKON」第2弾は、そのニーズに応えるコレクションです。

ミュンヘンのクリエイティブスタジオ、Bureau Borscheとのコラボにより、Onの機能美をアートとして再解釈。象徴となる「Cloudflow 5 AD」は、軽さや推進力を保ちつつフィット感や歩きやすさを改善し、街歩きでも快適。グラフィックは控えめながら存在感があり、幅広いスタイルになじみます。

ウエアは防水性の高い「Waterproof Jacket IKON」や、街でも違和感なく着られる「Track Jacket IKON」などが展開。キャップやバックパックも揃い、ワンポイント使いでも雰囲気を変えられるラインナップお届け

>> 街を軽快にアップデートする一足。On「Cloudflow 5 AD」がIKONの世界観を体現

2. “拭く”から“吹く”へ。冬場に頼れるジェットファン

年末のクルマ掃除は寒さと手間が重なりがち。特に洗車はタオルで何度も拭き上げる作業がつらいもの。そんな負担を軽くするのが、SPICERRの「ジェットファン」シリーズです。

風で水滴や汚れを飛ばすという新発想のクリーナーで、ジャンボ、ポケッタブル、ミニの3機種が発売されました。最大風速70m/sの「ジャンボ SJJ-101」は洗車時間を短縮し、外まわりの掃除にも使える万能モデル。「ポケッタブル SJU-1」は約300gと軽く、車内掃除や靴の砂払い、冬キャンプの結露飛ばしなど幅広く活躍。新色ホワイトで室内にも馴染みます。「ミニ SJM-101」は219gで携帯しやすく、車内の隙間やPC周りのホコリ掃除に便利。

>> “拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう



3. “一枚の布”で包む。イッセイ ミヤケの新作「iPhone Pocket」コレクション

Appleとイッセイ ミヤケという特別な組み合わせから、新作ニットアクセサリー「iPhone Pocket」が登場しました。スティーブ・ジョブズ氏の象徴である“黒タートル”を手がけたブランドとAppleが再び並ぶニュースに、ファンとしては胸が高まります。

「iPhone Pocket」は、イッセイ ミヤケが大切にしてきた“一枚の布”という思想をもとに作られたアイテムで、プリーツ加工を生かしたリブメッシュ編みにより、iPhoneを優しく包み込む独特のフィット感を実現しています。布が“広がって戻る”ような感覚は、まさに服づくりの発想そのものです。

また、“装いにもうひとつポケットを加える”というアイデアから生まれており、スマホを取り出しやすく、毎日の小さなストレスを軽減してくれます。ショートストラップ版は8色のカラーバリエーションが揃い、デバイスとの組み合わせを自由に楽しめます。ロングストラップならショルダー使いも可能です。使用時は立体的に形が立ち上がり、使わないときは薄く畳める構造で、“一枚の布”の思想がしっかりと形になったプロダクトになっています。

>> Appleとイッセイ ミヤケが共演。「iPhone Pocket」をどう使いこなす？

4. デンマーク王室御用達の歴史ある家具が提案する上質な暮らし

人生の半分ほどを過ごす“家”だからこそ、インテリアにこだわることは生活の質を高める大切な要素です。良い家具に囲まれることで、自然と生活態度や意識も高まり、自分自身もそれに見合った人物へと変わっていきます。

1908年創業のデンマークの家具メーカー、カール・ハンセン＆サンの「ND52 ヴィタソファ」と「ND55 コーヒーテーブル」は、どちらも1950年代のデザイナー、ナナ・ディッツェルとヨルゲン・ディッツェルの革新的な発想が息づく逸品で、機能性だけでなく遊び心と温かみを兼ね備えています。

ヴィタソファは浮遊感のあるシンプルなデザインで落ち着きと心地よさを提供し、コーヒーテーブルは差し込み式で用途に応じて拡張可能。どちらも見た目の美しさと実用性を両立させ、家での時間を豊かにしてくれます。

>> 人生の大半を過ごす場所だからこそ良いモノを。迎え入れるだけで心を豊かにしてくれるデンマーク王室御用達の家具たち

5.クリアな音質と快適装着感を両立したベイヤーダイナミック新作ヘッドホン

1924年にドイツ・ベルリンで設立されたbeyerdynamic（ベイヤーダイナミック）は、現在も自社工場で製品の80％以上を製造する老舗オーディオブランドです。1980年代のスタジオ用ヘッドホン「DT 770 PRO」は世界的定番モデルとなりましたが、同社は現在、音楽鑑賞、制作、ゲーミング、リモートワークの4カテゴリーに対応する製品を展開し、最新機能も追求しています。

新作「AVENTHO 100」は、オンイヤー型で軽量ながら最大再生時間60時間以上、ANCやハイレゾ対応など機能性も充実。AAC、SBC、aptX系コーデック対応やワイヤード接続、最大8デバイスのマルチポイント接続にも対応し、音楽鑑賞や通話、オンライン会議まで幅広く活躍します。

小ぶりでスマートなデザインはレッド・ドット・デザイン賞を受賞しており、音質や機能性を妥協せず個性も求める人に最適なヘッドホンです。

>> 音質、デザイン、価格。すべてに納得のバランスが際立つドイツ名門ブランドのヘッドホン

＜文／GoodsPress Web編集部＞

【関連記事】

◆【今週の注目アイテム5選】マムート、ノースで冬支度。AnkerやG-SHOCKの新作も

◆軽視されがちなジムシューズ。On「Cloudpulse Pro」で“効率的トレーニング”を手に入れる！

◆重さたったの306gでこの風圧!? PC掃除から車内清掃＆水滴飛ばしにまで使えるミニエアダスター