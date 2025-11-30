年齢や季節によって、肌や髪の状態は変化する。そのため、毎日のケアに使うアイテムも、その時々の目的に合わせて選択することが大切だ。ここでは、夏のダメージを引きずる秋のスキンケア＆ヘアケアにオススメのアイテムを、編集部が厳選して紹介！

【顔・カラダ】

紫外線ダメージによる乾燥やシミなどの対策に適したアイテムをピックアップ。一見テカリが気になる肌でも、実はインナードライの場合も多い。基本的には保湿を重視し、肌への刺激が少ないアイテムでやさしくケアしよう。

泡洗顔＆パック洗顔に対応！クレイの力でごわつきをケア

アンファー

ディズム クリームウォッシュ

2420 円（120g）

高密着泡洗顔＆直塗りパック洗顔が可能な2Way設計。ミネラル豊富なタナクラクレイ（※1）が余分な皮脂や毛穴汚れ、角質を吸着。セラミド（※2）やヒアルロン酸Naなどの保湿成分を配合し、すすいだあとも肌にうるおいを残す。

※1：整肌 ※2：セラミドNG、NP、AP（保湿）

【IMPRESSION】

「モチモチの泡で汚れをスッキリと落とし、乾燥しがちな洗顔後もしっとり感が持続。ごわつきが気になるときは、クリームのまま塗布してパック洗顔がオススメです」（編集部）

年齢肌の毛穴・テカリケアに適したうるおい成分をプラス

トゥヴェール

バランシングGAローション モイスト

2000円（100ml）

毛穴ケア特化型のプレ化粧水に、ハリ不足やキメの乱れなどに働きかけるナイアシンアミド（※3）や、透明感（※4）のある肌に導くフラーレン（※3）などを追加。保湿成分としてエクトイン（※3）や5種のヒト型セラミド（※5）も新配合。

※3：整肌 ※4：保湿による ※5：セラミドEOP、NG、NP、AG、AP（保護）

【IMPRESSION】

「ベタつきも乾燥も気になる混合肌向けに、モイストタイプのプレ化粧水が登場。さっぱりとした使用感ながら、肌が滑らかに整い、その後のスキンケアが浸透しやすくなります」（編集部）

1本６役！ アゼライン酸が男性特有の肌トラブルを抑制

アンレーベル ラボ

アンレーベル ラボ オム

AZ バランサー オールインワンセラム

1870円（90ml）

肌の水分・油分を補って保ち、肌荒れを防ぐアゼライン酸（※6）、ビタミンC誘導体（※7）を配合。テカリやくすみ（※8）、乾燥小ジワ（※9）など様々な肌悩みにアプローチする。ニキビのもとになりにくいノンコメドジェニックテスト済み（※10）。

※6：アゼロイルジグリシンK（整肌） ※7：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿）

※8：乾燥してキメが乱れた肌 ※9：乾燥小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み） ※10：すべての人にコメドが発生しないということではありません

【IMPRESSION】

「化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、アフターシェービングの一本6役で、忙しいときのケアに便利。肌馴染みが良く、サッパリと引き締まった肌に整えてくれます」（編集部）

わずか１分の時短ケアで肌の皮脂バランスを整える

サボリーノ

サボリーノ お疲れさマスク

アンドブラック しっとり

1540円（32枚入）

カサつきや乾燥によるくすみなどの肌トラブルをケアする、レチノール（※11）、ナイアシンアミド（※12）、4種のヒト型セラミド（※13）を配合。ゆらぎがちな年齢肌を考えた保湿成分（※14）が、肌の水分と皮脂のバランスも整える。

※11：パルミチン酸レチノール（整肌） ※12：整肌 ※13：セラミドNP、AP、EOP、NG（保湿） ※14：（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（すべて保湿）

【IMPRESSION】

「1分（目安）という短い装着時間で、年齢とともに変化する皮脂バランスを最適な状態に整えます。伸縮性のあるシートで、パートナーとのシェアコスメとしてもオススメ！」（編集部）

ヒト型セラミドを増量！進化した2in1集中保湿セラム

エトヴォス

モイスチャライジングセラム

4620円（50ml）

美容液と乳液の効果を集約した2in1の集中保湿セラム。肌との親和性にこだわり、肌に存在するセラミドと同じ構造のヒト型セラミド（※15）5種をバランス良く配合。優れた保湿力や角層までの浸透性でバリア機能をサポートする。

※15：セラミドAG、AP、EOP、NG、NP（保湿）

【IMPRESSION】

「リニューアルにより、従来よりもヒト型セラミドを増量！ コクがありながらも、肌に塗り広げると角層まで心地良く浸透し、もっちりと滑らかな肌に仕上げます」（編集部）

肌バリアを整える低刺激処方の高保湿クリーム

マンダム

ルシード 薬用アドバンスド リペアスキンクリーム

実売価格2200円（90g） 医薬部外品

ひりつきやすい肌を考えた低刺激処方（※16）。4種の植物エキス（※17）が肌バリア（※18）を整え、乾燥や肌荒れに負けない健やかな肌へと導く。2種の有効成分（ナイアシンアミド、グリチルリチン酸ジカリウム）と、コエンザイムQ10（※19）配合。

※16：無香料、無着色、パラベンフリー、アルコールフリー（エタノール無添加）、メントールフリー、カミツレエキス（整肌）配合 ※17：アロエエキス、アーティチョークエキス、ニーム葉エキス、チンピエキス ※18：水分蒸散を防ぐための肌の水分・油分 ※19：ユビデカレノン（保湿）

【IMPRESSION】

「乾燥やシミ（※20）、くすみ（※21）など年齢とともに気になる肌悩みをまとめて対策可能。みずみずしくスッと肌に馴染み、洗顔やヒゲ剃り後にこれ一品でケアが完了します」（編集部）

※20：メラニンの生成を抑えシミを防ぐ ※21：テカリ・くすみの原因にもなるキメの乱れを整える

美容保湿成分により全身しっとりすべすべ肌に！

アース製薬

BARTH 中性重炭酸入浴料 BEAUTY

462円（1回ぶん）

重炭酸イオン（※22）を長く湯中に溶け込ませる技術はそのままに、美容保湿成分のコラーゲン、ヒアルロン酸が肌にうるおいとハリを与える。地肌や髪の汚れを落としやすくする重曹（※23）、クエン酸（※24）配合。無香料、無着色。

※22：基剤＝炭酸水素Na、炭酸Na ※23：基材＝炭酸水素Na ※24：基材

【IMPRESSION】

「15分以上お湯に浸かると身体の芯からじんわりと温まり、湯上がり後は全身に美容液を浴びたかのようにしっとりとうるおいを感じます。お湯は洗顔や洗髪にも使えます」（編集部）

肌のバリア機能を高める水なしOKの「飲むセラミド」

@cosme+

@cosme+ The Basic Supplement

1144円（10包）

乾燥が気になる肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されている「こんにゃく由来グルコシルセラミド」を配合した機能性表示食品。健康の維持に欠かせないビタミン7種（※25）も配合。フレーバーは3種展開。

※25：ビタミンA、B1、B2、B6、C、E、ナイアシン

【IMPRESSION】

「少量でも機能を発揮するとされるこんにゃく由来グルコシルセラミドと、不足しがちなビタミンを同時に摂れます。水なしで飲める顆粒タイプで携帯にも便利です！」（編集部）

身体の内側からシミ対策！ 続けやすい大容量タイプも登場

第一三共ヘルスケア

トランシーノホワイトCプレミアム

4840円（270錠／大容量タイプ） 第3類医薬品

ビタミンCとL-システインを承認基準最大量配合。メラニンの過剰な生成の“抑制”、黒色メラニンの“無色化”、メラニンの“排出”の3ステップで、身体の内側からシミ・そばかすを緩和する。健やかな肌に導く5種のビタミン（※26）も配合。

※26：ビタミンE、B2、B6、B3、パントテン酸カルシウム

【IMPRESSION】

「日焼けによる色素沈着をケアできる、シミ対策成分のビタミンCとL-システインを高配合。新たに約1.5か月ぶんの大容量タイプも登場し、継続しやすくなりました」（編集部）

【髪・頭皮】

紫外線を浴びた髪は、乾燥してうねりやパサつきが起こりやすい。まずは根元から汚れを落として清潔な状態に。そして、スキンケアと同様に保湿力の高いアイテムを選び、土台となる頭皮からうるおいを補うのがポイントだ。

植物由来の美髪オイル成分と熱を利用してダメージ補修

ボタニスト

ボタニスト サンタル

リペアオイルインシャンプー

1650円（460ml）

ダメージ髪を芯から補修するサンタルリペアオイル処方。植物由来の3種の美髪オイル成分（※1）と、サロン専売品にも使用される熱ケアトリートメント成分のレブリン酸を配合し、うねりを抑えて柔らかなツヤ髪に仕上げる。

※1：インカオメガオイル、カヤ種子油、白檀オイル（すべて保湿）

【IMPRESSION】

「シャンプーとしてはめずらしい、ウッディ系の濃厚な香りで話題に！ レブリン酸の働きで、ドライヤーなどの熱と髪のタンパク質が結合し、ダメージを浸透補修します」（編集部）

地肌にうるおいを与えながら蓄積汚れをディープクレンジング

ロクシタン

プレシャンプー

スカルプトリートメント

4950円（100ml）

地肌のうるおいバランスとバリア機能をサポートする３つの有用成分（※2）を配合。クレンジングとトリートメントの2in1で、肌を乾燥させることなく髪の根元の蓄積汚れをすっきり洗い流す。週1〜2回、シャンプー前に使用。

※2：プレバイオティクス、ナイアシンアミド、ラベンダーエッセンシャルオイル（すべてスキンコンディショニング）

【IMPRESSION】

「1回3分程度のひと手間で、普通のシャンプーだけでは落としきれない皮脂や汗などをしっかり除去。頭皮を清潔にすることで、ヘアケアの効果を底上げできます」（編集部）

熱から守り補修するスキンケア発想の美容ヘアオイル

レチスパ

レチスパヘアオイル

2640円（100ml）

ドライヤーやアイロンなどの熱から守り、さらに熱に反応して髪の内側から補修するヒートプロテクト＆リペア処方。レチノール（※3）やコラーゲン（※4）などの美容成分、7種のオーガニックオイル（※5）を配合し、一日中まとまるツヤ髪へと導く。

※3： パルミチン酸レチノール（保湿） ※4：保湿 ※5：アルガンオイル、ツバキオイル、シアオイル、スクワラン、マカデミアオイル、ひまわりオイル、オリーブオイル（すべて保湿）

【IMPRESSION】

「スキンケアに用いられる美容成分を配合。乾燥によるうねりやパサつきを抑え、しっとりとまとまります。熱を味方につけて髪の補修を促すので、ドライヤー前の使用がオススメ」（編集部）

“極”ニードル×EMSで頭皮ケアとリフトケアを両立

ヤーマン

ミーゼ ニードルヘッドスパ EMS

実売価格2万9700円

点で深く届く“極”ニードルと低中周波EMSのかけ合わせで、深層筋まで心地良く刺激。2種のアタッチメントが付属し、頭皮だけでなく顔やボディのもみ出しケアも可能だ。お風呂でも使える防水（IPX7）+コードレスタイプ。

↑鋭い先端で頭皮の汚れを落とす「ニードルアタッチメント」（上）と、全身に使える指状の「もみ出しアタッチメント」（下）が付属。

【IMPRESSION】

「人気のニードルヘッドスパシリーズにEMSが新搭載。頭に当てるだけで、頭皮の毛穴汚れを落とし、頭筋のリフトケア（※6）もできます。使用後は気分もすっきり！」（編集部）

※6：引き上げるように動かすこと

※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post くたびれ肌やパサパサ髪の回復をサポート！2025年版秋の“守り美容” appeared first on GetNavi web ゲットナビ.