大人こそ【しまむら】が頼りになる！ 1人1本ゲット推奨♡「優秀ジーンズ」

コーデに程よくラフなトレンド感をプラスできるジーンズ。大人のジーンズ選びで失敗したくないなら【しまむら】が頼りになるかも。手に取りやすい価格ながら、シルエットや穿き心地のよさ、素材にこだわりを感じる「優秀ジーンズ」が登場しています。そこで今回は、大人コーデにぜひとも取り入れて欲しいジーンズをピックアップしました。

美シルエットと高機能を両立するジーンズ

【しまむら】「TS ＊ デニムバレルP」\1,969（税込）

@aiii__13kさんが「とにかく伸びるし、裏起毛加工がほんと気持ちいい」と紹介するのは、カーブシルエットのジーンズ。動きやすいうえにあたたかく穿けるなら、冬コーデで引っ張りだこになりそう。低身長サイズから4Lまでの幅広いサイズ展開も魅力。「去年も発売後すごく人気だった」とのことなので、早めのゲット推奨です。

長く愛したくなりそうな大人のジーンズ

【しまむら】「ジーンズ」\5,170（税込）

日本有数のデニム産地として名高い備後のデニムを使用した、上質感漂うジーンズ。公式Instagramで「経年劣化する色落ちの美しさが特徴」と紹介されており、穿くほどに味が出る一本です。タック入りでシルエットはゆとりがあり、大人の体型に寄り添ってくれそう。いつものトップスやアウターと組み合わせて、程よくラフな大人カジュアルコーデを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M