俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第46話が30日に放送される。2週連続で一橋治済（生田斗真）の“やりたい放題”への逆襲に集う蔦重（横浜流星）たちが描かれる胸アツ展開。石井さんが「しゃらくせぇ！」と息巻く“べらぼう軍団”を描いた。

前回の第45話は「その名は写楽」。定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。蔦重は、南畝（桐谷健太）や喜三二（尾美としのり）らとともにその準備を進めていくが…。一方、歌麿（染谷将太）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、いらだちを感じていた…という展開だった。

第44話の“アベンジャーズ”集結。ラストは一人は歌麿だったのか。前週放送直後から大きな反響を呼んだ歌麿と蔦重の再会。「やっぱり歌麿には蔦重が必要、蔦重には歌麿が必要…それを痛感させられた回だった」「アベンジャーズよりも強そうな蔦重ファミリー全員集合！泣けるぜ」「しゃらくせぇ！しゃらくせぇ、洒落斎…写楽爆誕！そうきたか！」と大盛り上がりとなった。

「東洲斎写楽」を史実としてプロデュースしたとされる蔦重。写楽については所説ある中で「べらぼう」が導いた世界は「蔦重とともに江戸文化を彩った才能の集合体＝写楽」だった。

質素倹約の世に“我慢の限界”だった者たちが、田沼時代をよみがえらせるがごとく「面白い」「楽しい」「洒落てる」に胸躍らた。それを今話では最初は乗り気じゃなかった南畝が“うずうず”している姿、その末にノリノリになっていく姿で表現。その蔦重側に“あの”定信がいるのも面白い。

幕府内から自らの手を汚さずにすべての敵を排除し、我が世のように振る舞う治済に対する蔦重たちの意地の“屁！”の行方は…。残り3話。「蔦重栄華乃夢噺」が、いよいよクライマックスへと動きだした。

第46話は「曽我祭の変」。

