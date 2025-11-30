◇卓球混合団体ワールドカップ2025 日本―豪州（2025年11月30日 中国・成都）

卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が30日、中国・成都で開幕し、日本は開幕戦の第1戦でオーストラリアと対戦した。

第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔、早田ひな組が登場した。

途中で終わってしまう可能性もある新種目。Xでは「ルール特殊でおもろい」の声も上がったが、「オーストラリアが得点すると会場が沸く」「会場アウェーな日本ですが日本から応援しています」「歓声がオーストラリアのホームみたいになってるね…」など、“日本アウェー”が気になるという声が上がった。

原因の一つは中国からオーストラリアに帰化した選手がおり、中国開催はいわば「ホーム」という点がありそうだ。現在の日中関係が影響しているのかは分からないが、歓声の多くはオーストラリア側のものだった。

卓球の混合団体戦は、新たに五輪種目に加わった国別団体戦。混合ダブルス、男女シングルス、男女ダブルスの5試合（3ゲームずつ）を行い、先に8ゲームを先取したチームが勝利となる。

【参加選手】

張本 智和（トヨタ自動車）

戸上 隼輔（井村屋グループ）

松島 輝空（木下グループ）

篠塚 大登（愛知工業大学）

張本 美和（木下グループ）

早田 ひな（日本生命）

伊藤 美誠（スターツ）

大藤 沙月（ミキハウス）