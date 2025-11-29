『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。

このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：あゆみ

車両名：トヨタ・プラド

型式：150系中期

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

年式：ー

所有歴：5年

総走行距離：69,000km

年間走行距離：5,000km以上10,000km未満

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

「ランドクルーザーが好きで、いつか乗りたいな～と思っており、2人目が産まれるタイミングで購入をしました。他はあまり考えていなかったと思います」

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

「ダイハツミライースです。小回りもききますし、細い道もラクラク！8年ペーパードライバーにはもってこいでした！」

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「よっこいしょ！って乗り込む時ですかね！笑

車高が高い車特有な乗り方だと思いますが、乗るぞ！って感じで良いですね」

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「夫がどんどんカスタムをし始めたのがきっかけです。気づいたらいろいろ変わっています！！！」

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「夫がカスタムをしているので、方向性は？？？」

お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

「白黒でパンダみたいなところです。笑

後ろのランドクルーザープラドのアルファベットはマスキングテープをして、周りをスプレーで塗っています！すごく大変でした……」

内装

「お気に入りはシートやハンドルにブラウンを取り入れているところ。」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「子どもたちも大きくなってきたので、アウトドアが楽しめるようなカスタムに興味があります！」

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。