ÅìµþV¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¼¯Åç¤Ë¹õÀ±¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¡¼¯Åç1¡Ý0ÅìµþV¡Ê2025Ç¯11·î30Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÅìµþV¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¼¯Åç¤ËÇÔ¤ì¤Æ15°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£3Ëü8000¿Í¤Î´Ñ½°¤¬¤Ä¤á¤«¤±¡¢Ç¯´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤¬95Ç¯°ÊÍè¤Î40Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¼¯Åç¤È¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ0¡Ý1¤ÇÉé¤±¤ëÅìµþV¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤ÏDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê26¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤½¤¦¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·è¤á¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬¼¯Åç¤Î¶¯¤µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤â¡£3·î2Æü¤ÎGÂçºåÀï¤Çº¸É¨¤ò¤¤¤¿¤á¡¢Ê£¹çð×ÂÓÂ»½ý¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¡¢Á´¼£Ìó8¥«·î¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ÆÂ¾FW»³ÅÄ¹äåº¡Ê25¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£3Ëü8000¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎGÂçºåÀï¤Ç¡¢ºÆ¤Ó½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£