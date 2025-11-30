Image: Amazon

お財布に優しいラインまで来た！

イギリスの老舗オーディオメーカー、Bowers＆Wilkins。あのアビーロードスタジオが採用しているモニタースピーカーといえば、実力のほどはわかっていただけるでしょう。

世界中のプロを納得させ続けたスピーカーのノウハウを、余す所なく注ぎ込んだワイヤレスヘッドホン。それがこの「Px7 S2e」です。試聴したことありますけど、これは本っ当に音が良い。

【Bowers & Wilkins】 Px7 S2e (クラウド・グレー) 34,200円 Amazonで見る PR PR

金属感あふれるラグジュアリーな佇まいも、所有欲を刺激してくれるでしょ？ 普段は4万1220円のところ、17％オフの3万4200円と手が届くラインまで来てくれています。1万円ちょい安いもんなぁ。

このモデル、カラバリも5種類とファッション面からも楽しめるのがありがたくて。サウンドに本気すぎるヘッドホンって無骨になりがちなので、こうした配慮が嬉しいの。

…え？ 良い音を聞くためならもっと出せますよって？ そんな本気路線の人にはもうコレしかないでしょう！

最上位モデルの「Px8」。定価では8万円近くする超高級機、それが今、5万3000円と3万円近く安い！ うおぉ、安い！

妥協なき音質をお求めなら、ノータイムで「Px8」を推します。僕は試聴のつもりが1時間も聴き込んでしまったことがあるので…。良い音は時間を忘れさせてくれる…。

