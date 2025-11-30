仲間に裏切られ、王座を奪われてしまった美女レスラーが“闇堕ち”。ビジュアルの豹変ぶりにファンが騒然としている。

【画像】黒い涙を流し…闇堕ち美女、怖すぎる“ホラーメイク”

注目を集めているのはWWE女子スーパースターのテイタム・パクスリーだ。2021年にデビューを飾ると、怪奇的なホラーキャラクターでファンからの人気を手中に。日本時間10月26日に行われた「NXT ハロウィン・ハボック」ではNXT女子王者のジェイシー・ジェインを破って第3勢力NXTの頂点に立った。

しかし、日本時間11月19日に行われたNXTで前王者のジェイシーとNXT女子王座をかけて再戦すると、パクスリーの所属しているユニット「ザ・クリング」の裏切りに遭って敗戦。王座在籍期間は24日とNXT史上最短となってしまった。

そんなパクスリーが26日、自身の『X』を更新。「いつも通りやる」とビジュアル写真を投稿した。目の周りには黒い涙を流したようなメイクを施して不敵な笑みを浮かべ、ホラー味がさらに増した風貌にファンは騒然とする。「“クラッシュアウト”（ブチ切れ）テイタムが戻ってくるのか！？」「完全に闇堕ちした雰囲気だな」「普通に怖すぎる」といったコメントが集まった。

