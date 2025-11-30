「関西大学ラグビー、天理大４７−１５京産大」（３０日、花園ラグビー場）

２年ぶりの王者奪還を目指した京産大は、天理大の守備を崩せずに敗れた。前半１１分にナンバー８のシオネ・ポルテレ（４年）がトライを決めはしたが、その後は敵陣深くに攻め込んでも相手の組織的な防御に苦戦。ラインアウトの正確性も欠き、後半は攻めながらも逆にカウンターを浴びて失点する場面が目立った。

体を張ったプレーでチームを引っ張ってきた主将でフランカーの伊藤森心（４年＝松山聖陵）は敗戦直後、しばらくグラウンドから立ち上がることができず。会見でも言葉を詰まらせ「僕の責任でチームを勝たせることができなかった。僕の責任です」と悔し涙を流した。

一般入試から主将になった努力家で、元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督からは揺るぎない信頼を得ている。

同監督は「完敗になってしまいましたが、ひたむきに戦ってくれたことがうれしかった。ここまで全勝で勝ち進んできた学生たちを誇りに思う」と語り、さらには「もう１回、私たちらしいアイデンティティを出したい。キャプテン以下、結束させて臨めば、いい結果が出ると信じています」と次なる戦いを見据えた。

全国大学選手権は１２月１４日の初戦（花園）で関東対抗戦５位とあたり、順当に勝ち進めば準々決勝（２０日、ヤンマー）は関東リーグ戦優勝の東海大との対戦になる。