【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）

【映像】打たれた摂津も“確信”衝撃ホームラン

元鷹戦士が、日韓レジェンドマッチで激突。韓国のイ・デホ内野手が、日本の摂津正投手から豪快なホームランを放り込んだ。NPBでも活躍した韓国のスラッガーの一発にファンたちが歓喜している。

日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISOは韓国が5ー1と大きくリードして6回を迎えた。先頭のイ・デホは、この回からマウンドに上がった摂津と対峙した。オリックス・バファローズを経て福岡ソフトバンクホークスに加入したイ・デホは、2014年から2年間、摂津とチームメートとしてプレーしている。

そんな元チームメートとの対戦。するとカウント1ー0から高めに抜けた2球目を完璧に捉えると、鋭い打球はレフトスタンドへと吸い込まれた。この一打に、韓国のファンやチアたちも大盛り上がり。

ABEMAのコメント欄でも「デホまだ現役いけるやん」「デホ打ちすぎやろw w w」「もうMVPやな」「衰え知らずのパワーw w w」とイ・デホを称賛。摂津との元同僚対決については「元鷹戦士の共演は胸熱」「摂津が打たれたー！しかもイデホにw w w」「あの時のホークスも強かったよなー」といった声が見られた。

