¶¥±Ë¡¡¾¾²¼ÃÎÇ·¡¡À¥¸Í¶â¸À¤ÇÊ³µ¯£Ö¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬¤¯¤ë¡×
¡¡¡Ö¶¥±Ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î¾¾²¼ÃÎÇ·¡Ê£²£°¡Ë¡áÅìÍÎÂç¡á¤¬¡¢£±Ê¬£µ£µÉÃ£¶£°¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·Ä¾¤·¤Æ½Ð¤»¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê£±Ê¬£µ£¶ÉÃ£³£µ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿¡££²£¹Æü¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ï¡¢½©¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤Î¤é¤º¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤«¤éÌó£µÉÃ¤âÃÙ¤ì¤Æ£µ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¡Ê£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ä£Á£É£Ù£Á¡Ë¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤è¡£µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤¬¤¯¤ë¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¡Ë¡Ø¾¾²¼¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¥¸Í¤µ¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¥È¥Ã¥×¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ³µ¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè£±±ËË¡¤Î¥Ð¥é¥Õ¥é¥¤¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤ë´ÓÏ½¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î¹ñÆâ¼çÍ×Âç²ñ¤Ï½ªÎ»¡£¤³¤³¤«¤é°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÈé¤à¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£