「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸は０−０で引き分けた。試合前まで勝ち点１差だった京都、広島が勝ったため、神戸は５位に転落した。

試合後、ホーム最終戦のセレモニーが行われ、冒頭で楽天グループ創業者でクラブの三木谷浩史会長が一人でグラウンドの中央に立ち、ファン・サポーターの前であいさつ。「もう１試合残ってますけども今シーズン、サポーターの皆さん、本当に素晴らしい応援どうもありがとうございました」などとスポンサーや地域からの支援を含めて感謝の思いを述べた。同時に「今年は（クラブ創設）３０年ということで、みんなで頑張ろうということでなんとか３連覇して、という思いで始めましたけど、一歩足りなかったということで大変申し訳なく思ってます」とリーグ３連覇を逃したシーズンを謝罪した。

その上で「とはいえ本当に、昔に比べれば基盤はできてきたのかなという思いとともに、もう少しバージョンアップが必要なのかなと今強く思っております」とも。「まだＡＣＬが残っておりますけども、このオフ、そして来季はハーフシーズンということもありますので、皆さんと一緒にヴィッセル神戸をバージョンアップしていきたいと思っていますんで、よろしくお願いします」と結んだ。

セレモニーはその後、選手、スタッフらが入場して整列。吉田孝行監督があいさつで、今季限りでの退任を表明した。