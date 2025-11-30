·ëº§£¶Ç¯¤Î32ºÐ½÷Í¥¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉ×¤Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö£±²óÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±²óºÆº§¤·¤¿¤¤¡×
½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹°æÃ»¡Ê32¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±öÌî±Íµ×¡Ê30¡Ë¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¶âÅÄÅ¯¡Ê39¡Ë¤È¤È¤â¤Ë·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¹°æ¤Ï19Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎµµÅç°ìÆÁ¤È·ëº§¡£±öÌî¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¤â¤ó¤¬ÀäÂÐ°ì½ï¤À¤Ê¡¢»ä¤ÏµµÅç¤¯¤ó¤È¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡£²¿¤«»ä¤¬¤³¤ì·ù¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Èà¤â·ù¤¤¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·ëº§¡×¤ò¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡¢»ä¤Ï¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É·ëº§¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤Ä¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤Í¡¢1²óÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óºÆº§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»ä¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡¢É×¤Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¶âÅÄ¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¥º§¤âºÆº§¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡£1²óÎ¥º§¤·¤Æ¡¢¤¹¤°ºÆº§¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ò¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó»ä¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Áá¤«¤Ã¤¿¤··ëº§¤â¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¶â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É2¿Í¤È¤â¡£¤Þ¤¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£