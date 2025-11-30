2025年11月を頑張った「うお座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
また7日に愛と美を司る金星が、19日に「逆行」中の水星が「ステップアップ」のエリアに入っています。憧れから、相手と同じになりたいという願いも。それがかなわないと、苦しむこともありそう。
20日の新月後、11月28日に頭上の現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」します。軌道修正の大変さ、一方的な思いなどを飲み込んで、再び前に進めるように。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）思考を司る水星は10月29日に、行動を司る火星は11月4日に「キャリアやライフワーク」のエリアに入りました。さらに、10日には水星が「逆行」し、仕事では憧れの舞台が用意され、乗り出すのだけれど、混乱があるときでした。一方で、5日の満月、8日の変革を司る天王星の移動もあって、引っ越しや異動など、環境の変化も目立ったのでは。
20日の新月後、11月28日に頭上の現実化の天体・土星が、30日に水星が「順行」します。軌道修正の大変さ、一方的な思いなどを飲み込んで、再び前に進めるように。
12月のアドバイス12月1日には金星が、12日には水星が「キャリアやライフワーク」のエリアに。華やかな舞台を楽しめるようになる中、10日には守護星で境界を溶かす星・海王星が「順行」。依存傾向や甘えが消えるとき。15日、22日、25日と段階を追い、友人や同僚との関係も改善しそう。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)