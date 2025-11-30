2025年12月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
感情に振り回されやすい1日。イライラ、メソメソは深呼吸で解消を。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
情緒が不安定気味に。思い切り泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
トラブルの暗示が。夜の外出は避け、早めに帰宅するのが吉。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
物を大切にすると幸運が到来。生活になじんだ物は捨てないで。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
精神的に充実する日。ただし焦ると判断を誤るので注意を。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人間関係に変化がありそう。親友候補が登場する暗示も！
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
あいまいな態度はトラブルのもと。「YES」「NO」をはっきりすると◎。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
センスがアップ。アクセサリー使いで周囲から好評を得られそう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
好調日。赤かオレンジを身に着ければ、運気はさらに向上！
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
カンが異常なほどさえる日。ピンときたら、即行動を。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
冒険心がツキを呼ぶ日。初めての場所に1人で行ってみよう。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
能力以上のことに挑戦を。誰にも言わずに進めれば、成功は確実。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)