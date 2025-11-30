今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年12月1日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


感情に振り回されやすい1日。イライラ、メソメソは深呼吸で解消を。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


情緒が不安定気味に。思い切り泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


トラブルの暗示が。夜の外出は避け、早めに帰宅するのが吉。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


物を大切にすると幸運が到来。生活になじんだ物は捨てないで。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


精神的に充実する日。ただし焦ると判断を誤るので注意を。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


人間関係に変化がありそう。親友候補が登場する暗示も！

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


あいまいな態度はトラブルのもと。「YES」「NO」をはっきりすると◎。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


センスがアップ。アクセサリー使いで周囲から好評を得られそう。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


好調日。赤かオレンジを身に着ければ、運気はさらに向上！

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


カンが異常なほどさえる日。ピンときたら、即行動を。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


冒険心がツキを呼ぶ日。初めての場所に1人で行ってみよう。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


能力以上のことに挑戦を。誰にも言わずに進めれば、成功は確実。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)