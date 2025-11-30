俳優の佐藤二朗（56）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。顔の大きさについて自虐した投稿への反響を明かした。

映画「爆弾」で共演した山田裕貴、伊藤沙莉との3ショット動画投稿を引用し、「そんなことよりも、伊藤沙莉の倍です。僕の顔面積」と投稿。大きな反響があり、200近くのコメントが寄せられた。

そして、この日、「僕の顔が、伊藤沙莉の倍と呟いたら“倍ということはないでしょう。6倍です”という血も涙もない、常軌を逸したリプがあり、大爆笑した訳だが、6倍なら僕の身長が9メートル程になってしまうので、先方とは、ここは互いに冷静さを取り戻し、4倍辺りで交渉を進めようと思う」と大爆笑したことを明かしつつ、“4倍”の妥協案を提示した。

この投稿に反応した山田は「二朗さんおもろすぎる」とコメントした。フォロワーからは「遠近感が狂いますよね」「6倍も4倍も、大差ないのでは！？笑」「ほぼ意味のない倍返しwww」「血も涙もあったもんじゃない愛ある人達にイジられてもリプで返す漢」「6倍も4倍も、もはや一緒だと思いますが、このコメントが面白い」などの声があった。