「可愛い泣泣泣」新川優愛、“女神すぎる”ウエディングドレス姿に反響「益々いい女性に」「美しい」
モデルで俳優の新川優愛さんは11月28日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『BAILA』（集英社）の別冊付録「婚BAILA」で撮影した、美しいウエディングドレス姿を披露しました。
この投稿にファンからは、「可愛い泣泣泣」「キュン死にです」「綺麗」「美しいです」「益々いい女性になりましたね」「ドレス映えしますね」「女神すぎる」など、称賛の声が多数寄せられました。
輝くドレス姿新川さんは「#婚baila」とハッシュタグを付け、2枚の写真を掲載。1枚目は、白いホルターネックドレスにベールを合わせた姿が写っており、清らかな雰囲気と多幸感があふれています。また2枚目では、ガーデンウエディングにも映えそうな、花を取り入れたコーディネートを披露しました。
ドラマに出演中今回のウエディングフォトでは幸せいっぱいな空気感を表現していた新川さんですが、現在放送中のドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（フジテレビ系）では、主人公が復讐を誓うきっかけとなった“ママ友いじめ”の鍵を握るボスママ役を演じています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)