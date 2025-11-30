新たな才能が大爆発♡ 【WATWING】4人で「ペイントアート」に挑戦！

WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、郄橋颯編集長が古幡亮、桑山隆太、福澤希空とともに、ペイントアートに挑戦しました！それぞれが自由な発想で描いた渾身の作品には、熱い思いが込められているんだとか♡

衣装のこだわりは、白とネイビーとデニムをさりげなくリンクさせたところです」

印象的な誌面にしたくて、メインカットをでっかくアピールしつつ、制作中のワチャワチャしたカットもポイントで使いました。

郄橋颯（以下、颯）「WATWINGの大胆さと芸術性をふんだんに見てもらいたかったので、今回はペイントアートに挑戦することにしました！

“WATWINGの未来”をテーマに、亮くん、隆太くん、希空くんと自由に大きく絵を描いたところ......新たな才能が大爆発！4人の渾身の作品をとくとごらんあれ♡

今回の編集長は、芸術的な感性に定評がある颯くん。

ペイントアートに挑戦！

それぞれが自由な発想で描いたアートに注目♡

右から、古幡亮、郄橋颯、福澤希空、桑山隆太。

衣装／すべてスタイリスト私物

Check! 郄橋颯

好きな色：青学生時代の美術の成績：5段階中4

「こう見えて、美術はけっこう得意なほうでした！絵を描くのも好きです」

Favorite point：みんなが描いた服

「僕のつなぎに3人が思い思いに自由な心で色をつけていったら、こんなに素敵になりました。これなら私服で着られそうです！

僕自身、今日は久しぶりに絵を描いたんですけど、ペンキが想像以上に楽しかったですね。

希空の赤いひと筆目に始まり、亮が描いた大海原×隆太のWATWINGの文字×僕の塗った青で100点満点です」

Check! 福澤希空

好きな色：オレンジ学生時代の美術の成績：5段階中2

「自分的には得意で、上手だったけど、先生と感性があわなかったのかも」

Favorite point：センター・オブ・パンダ

「ひと筆目を担当したんですけど、大胆にいこうと決めて描きました。みんな、おれについてこい！という気持ちで！！

こんな大きな絵を描いたのははじめてで、どうなるかと思ったけどWATWINGらしい仕上がりになりました。

お気に入りは、中央にそびえるセンター・オブ・パンダ。簡単にいうと、WATWINGの心臓みたいなものです！！」

Check! 桑山隆太

好きな色：黒学生時代の美術の成績：5段階中3だったはず。

「美術は気持ち！意欲と態度だけはよかったのでこの成績です」

Favorite point：WATWING

「みんなで描く絵ってチームワークが大事だと思ってて、今回は希空が最初に赤い色をつけたら、そこに感化されて僕が目をつけたりして、つながっていく感じが楽しかったです。

WATWINGの文字は、黒と赤にすることで不死鳥を意識！永遠に消えることなくこれからも燃え続ける感じを表現できて、自分的にお気に入りですね」

Check! 古幡亮

好きな色：薄い青学生時代の美術の成績：たしか5段階中5！

「つまり最高の評価でした。美術だけは神がかっていたんです、僕」

Favorite point：足元の波

「今回も本当に貴重な体験ができて幸せでした。最初は独特な方向からそれぞれ絵を攻めていったけど、結局最後はみんなで協力してすばらしい作品になりました。

全部がお気に入りなんですけど、僕が描いた床の青は大海原を表していて、WATWINGの今の旅路とこれからを意味しています。僕らをとりまくすべての人への愛もこもってます♡」