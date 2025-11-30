新たな才能が大爆発♡ 【WATWING】4人で「ペイントアート」に挑戦！
WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、郄橋颯編集長が古幡亮、桑山隆太、福澤希空とともに、ペイントアートに挑戦しました！それぞれが自由な発想で描いた渾身の作品には、熱い思いが込められているんだとか♡
WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ
今月のテーマ：『未来』
今回の編集長は、芸術的な感性に定評がある颯くん。
“WATWINGの未来”をテーマに、亮くん、隆太くん、希空くんと自由に大きく絵を描いたところ......新たな才能が大爆発！4人の渾身の作品をとくとごらんあれ♡
郄橋颯（以下、颯）「WATWINGの大胆さと芸術性をふんだんに見てもらいたかったので、今回はペイントアートに挑戦することにしました！
印象的な誌面にしたくて、メインカットをでっかくアピールしつつ、制作中のワチャワチャしたカットもポイントで使いました。
衣装のこだわりは、白とネイビーとデニムをさりげなくリンクさせたところです」
ペイントアートに挑戦！
それぞれが自由な発想で描いたアートに注目♡
右から、古幡亮、郄橋颯、福澤希空、桑山隆太。
Check! 郄橋颯
「こう見えて、美術はけっこう得意なほうでした！絵を描くのも好きです」
Favorite point：みんなが描いた服
「僕のつなぎに3人が思い思いに自由な心で色をつけていったら、こんなに素敵になりました。これなら私服で着られそうです！
僕自身、今日は久しぶりに絵を描いたんですけど、ペンキが想像以上に楽しかったですね。
希空の赤いひと筆目に始まり、亮が描いた大海原×隆太のWATWINGの文字×僕の塗った青で100点満点です」
Check! 福澤希空
「自分的には得意で、上手だったけど、先生と感性があわなかったのかも」
Favorite point：センター・オブ・パンダ
「ひと筆目を担当したんですけど、大胆にいこうと決めて描きました。みんな、おれについてこい！という気持ちで！！
こんな大きな絵を描いたのははじめてで、どうなるかと思ったけどWATWINGらしい仕上がりになりました。
お気に入りは、中央にそびえるセンター・オブ・パンダ。簡単にいうと、WATWINGの心臓みたいなものです！！」
Check! 桑山隆太
「美術は気持ち！意欲と態度だけはよかったのでこの成績です」
Favorite point：WATWING
「みんなで描く絵ってチームワークが大事だと思ってて、今回は希空が最初に赤い色をつけたら、そこに感化されて僕が目をつけたりして、つながっていく感じが楽しかったです。
WATWINGの文字は、黒と赤にすることで不死鳥を意識！永遠に消えることなくこれからも燃え続ける感じを表現できて、自分的にお気に入りですね」
Check! 古幡亮
「つまり最高の評価でした。美術だけは神がかっていたんです、僕」
Favorite point：足元の波
「今回も本当に貴重な体験ができて幸せでした。最初は独特な方向からそれぞれ絵を攻めていったけど、結局最後はみんなで協力してすばらしい作品になりました。
全部がお気に入りなんですけど、僕が描いた床の青は大海原を表していて、WATWINGの今の旅路とこれからを意味しています。僕らをとりまくすべての人への愛もこもってます♡」
More! 制作の様子をレポート☆
中央のイラストは4人の魂がこもった合作
手形もピンク×グリーンだとおしゃれ♡
ひと筆目になにを描くべきか真剣に悩む希空くん
4人とも夢中になってハイペースで進む！
大好きな黒でグループ名を描くのは、まじめな隆太くん！
希空くんにイタズラ描きした亮くん、なんか得意げ
顔にまでペインティングしちゃいました♡
編集後記
颯「芸術的にはもちろん、WATWINGの仲のよさも出ていて、すごく贅沢な時間を過ごせたし、特別なページになりました。
打ちあわせがほぼゼロ状態だったとは思えないほど、お互いの筆をリスペクトできたし、ここまで寄り添いあえたことを高く評価したいです！」
古幡亮
ふるはた・りょう●1997年11月8日生まれ、長野県出身。今年の冬はカレッジライクな気分。ダッフルコートとかを着たいなぁ！
郄橋颯
たかはし・ふう●1998年5月8日生まれ、埼玉県出身。冬はライダースでクールなおしゃれをしたい。ブラウンコーデも気になる！
桑山隆太
くわやま・りゅうた●2004年1月27日生まれ、東京都出身。去年買ったグリーンのファージャケットでパンクロック隆太に挑戦したい。
福澤希空
ふくざわ・のあ●2004年2月22日生まれ、愛知県出身。今、狙っているのはふっかふかコート。めざすはずばり、クマコーデっ！
撮影／望月宏樹 スタイリング／深澤勇太 ヘア＆メイク／山田マキ、永樂結菜（ともにLila）取材・文／アンドウヨーコ