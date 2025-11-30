あいみょん、ショートヘア姿で雰囲気ガラリ 大胆イメチェンに反響「一瞬誰かと」「爆イケ」
【モデルプレス＝2025/11/30】シンガーソングライターのあいみょんが11月30日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿が話題を呼んでいる。
【写真】30歳歌手、ファン衝撃の大胆イメチェン姿
同日メジャーデビューから9周年を迎えたあいみょん。これまで長かったロングヘアをばっさりカットしたショートヘア姿の新しいビジュアル写真も公開された。
投稿では、「メジャーデビュー 9周年 みんなお祝いしてくれてありがとう！楽しく続けられていることに感謝です。髪切った！気合いで見慣れてぇ。しゃー、10年目とつにゅー！これからもよろしくー！！」と感謝を伝え、ヘアチェンジを報告。黒髪ショートに脱色した眉毛でアンニュイな存在感を放った自撮り写真も合わせて投稿していた。
この投稿にファンからは「すごく似合う」「短いのも可愛すぎ」「印象変わる」「一瞬誰かと」「爆イケ」「小顔が際立つ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆あいみょん、バッサリショートヘアにイメチェン
◆あいみょんのイメチェンに反響
