『ブラックパンサー』『クリード』シリーズのマイケル・B・ジョーダンが、『エルヴィス』（2022）のオースティン・バトラー、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）のポール・メスカルとともに、人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」について熱弁する動画が話題だ。日本の文化的視点を交えながらシーンを解説し、俳優・監督としてアニメから受ける影響についても熱く語っている。

この動画は、ハリウッドスター同士で好きなYouTube動画を語り合う米Vanity Fairの企画によるもの。大のアニメ好きとして知られるジョーダンは、「僕のヒーローアカデミア」第7期のワンシーンをピックアップした。ワイプに映し出されている本編の映像を、大スター3人が視聴する様子はあまりにも貴重で、SNS上では合成ではないかと疑う人もいたほどだ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ジョーダンが選んだのは、主人公の幼なじみ・爆豪勝己が、ヴィラン連合のリーダー・死柄木弔と戦うなかで重要な節目を迎える場面。ジョーダンは「ある意味、自己犠牲ともいえる壮大な瞬間なんだ」と紹介し、サラッと重大な展開にも言及。すかさず、バトラーから「それって、僕がこのシリーズを観る場合、ネタバレになるんじゃ……」とツッコミを受けている。

ジョーダンは「君の楽しみを台無しにしちゃったな（笑）」と認めつつ、「でも本当に象徴的なシーンなんだ」と強調。「彼（爆豪）にとって転機になる。シリーズを通してどんな人物だったかを体現するような場面だから。彼はいつも主人公と対立してるんだ」。

メスカルが「彼だね」と指をさして確認し、バトラーも食い入るように視聴。ジョーダンは「彼は皮膚からニトログリセリンを出して爆発させるんだ」「（ここで）動きを完全に読み切ったと思っている。ゾーンに入っているんだよ」と説明し、少年漫画全体に通じるテーマ性についても語った。

「日本の文化では、友情や絆、約束、そして時には“変わり者”であることがテーマになるんだ。社会に馴染めない“はみだし者”こそが、ヒーローになることが多い。夢をかなえるために、あらゆる困難に立ち向かい、決してあきらめない存在だ。そういうテーマは多くのアニメに通じていて、力づけられるし、すごく感動的なんだよ。」

また、バトラーから「出演・監督作で、特定のアニメから影響を受けたものはある？」と聞かれると、ジョーダンは即座に『クリード 過去の逆襲』（「はじめの一歩」や「ドラゴンボールZ」の影響が公言されている）と回答。日頃からアニメで印象的な表現に出会うと、自身の作品に反映できないか考えているという。

「これまでアニメで見てきた戦闘シーンには、“この感覚を（映画に）取り入れられたら最高だな”と思ったものがたくさんある。あと、“どうやってこんな超人的な表現をアニメーションで実現するんだ？”とか、“どうしたら別のメディアに落とし込めるか？”とか考えたりね。」

ジョーダンの話を真剣に聞くバトラー＆メスカルだが、バトラーは今敏監督による映画『パーフェクト・ブルー』と『パプリカ』を、メスカルは「ドラゴンボールZ」を観たことがあるとのこと。2人とも「僕のヒーローアカデミア」は初見だが、「すごく視覚的」「目を見張る」「めちゃくちゃクール」と称賛コメントを連発。ジョーダンも「デザインが本当に圧倒的」「アニメーションがキレキレなんだ」と応じていた。

ちなみに現在、「僕のヒーローアカデミア」はハリウッド実写映画版が開発中。ジョーダン＆バトラーは、リブート版『マイアミ・バイス』に出演交渉中と。