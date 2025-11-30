◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３７節 新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）

柏は敵地で新潟に３―１で勝利した。

リーグ戦も残り２試合の中、エースが爆発した。６戦ぶりに先発したＦＷ細谷真大は序盤から積極的にゴールを狙いに行き、得点の予感を漂わせると、前半２０分にＭＦ瀬川祐輔のパスから相手選手に一度反転してシュート。「うまくカバーできた。とっさの判断でイメージ通り」と、相手選手３人に囲まれながら先制点を決めた。

勢いは止まらない。前半４５分にはＦＷ小泉佳穂のパスを相手ＤＦを背負いながらうまくスペースを作り、倒れ込みながら沈めた。さらに後半１０分にはドリブルで縦に突破したＭＦ中川敦瑛のパスをエリア中央で受けると、冷静にゴール右に流し込んだ。「ノブ（中川敦瑛）のいいところが出た。目は合わなかったが、出してくれるとは思っていたので、うまくファーストタッチを決めて流し込めた」と３点目を振り返ると、「（ハットトリックを）やっと取れた。こういうプレッシャーのかかる中で得点が取れて良かった」と喜びは見せた。

ただ、ピッチ上では興奮した姿はなく、いたって冷静。３点目を決めた後も喜びは控えめで、「ホッとした気持ちもあったし、大喜びというほどではなかった」と理由を語った。

首位の鹿島が東京Ｖに１―０で勝利したことで、勝ち点差は１のまま。優勝は鹿島の結果次第となる。最終節の相手は町田で、敵地で対戦した際は０―３で完敗した。相性のいい相手ではないが、「前半戦で負けているので、勝っていい締めくくりに」と言葉に力を込めた。