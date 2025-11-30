¡ÚëÝÁá½ä¶È¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ¤·Ä¹ºê¤Î¹â¹»¤ÇÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ë18ºÐ¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ²Ì¤¿¤¹
¡¡ÂçÁêËÐÅß½ä¶È¤¬30Æü¡¢Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·Âç´Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ÇÆüËÜ¤ËÈòÆñ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î18ºÐÁêËÐÉô°÷¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç´Ø¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5ºÐ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢²¤½£¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¨¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥å¥°¥ó¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯11·î¤ËÀï²Ò¤òÆ¨¤ìÆüËÜ¤ËÈòÆñ¡£¶å½£¾ðÊóÂç¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ºêÄáÍÎ¹â¤ÇÁêËÐ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë87¡¢170¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£½Õ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¤Ç¤ÏÌµº¹ÊÌµé¤Ç5°Ì¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂçÁêËÐÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÆþÌç¤«¤é2Ç¯È¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂç´Ø¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åß½ä¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÂ¼µÇ°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊëÝÁá»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À18ºÐ¤Ï¡Ö½ä¶È¤Ï½é¤á¤Æ¡£°ÂÀÄ¶Ó´Ø¤ÏÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥ß¥³¥é¥¤¥¦½£¤ÏÂç¤¤Ê¸¶È¯»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¿¯¹¶¸å¤Ï´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀ¸³è¤·¡¢·»¤ÏÀï¾ì¤ËÉë¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÊú¤Ã±¿ÈÍèÆü¡£¡ÖÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¿¤áÆü¡¹Àº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£·Î¸Å¸å¤Ë¤Ï»ÙÅÙÉô²°¤òË¬¤ì¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë½ËÊ¡¡£µ×¡¹¤ËÊì¹ñ¸ì¤Ç¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¡ÖÆüº¢¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ø¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¡¢ÂÎ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¡ÖÌ´¤ÏÂç¤¤¯»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£