◇明治安田J1リーグ第37節 湘南1―0清水（2025年11月30日 レモンガススタジアム平塚）

清水のFW北川航也主将（29）が試合後に取材に応じ、今季限りでの退任が発表された秋葉忠宏監督（50）について「約3年監督をやられた。自分が所属する中では、長くても1年半で交代する監督が多かった中、これだけ長くやってくれたことに感謝している」と話した。

秋葉体制では24年から主将も任された。「自分自身も欧州から帰ってきてもどかしい時間もあった中、（監督の）どんな意図かは分からないけど、主将をやってから自分の中でも変われた部分がある。自分の成長につながったところもある。非常に感謝している」と振り返った。

先発出場したこの日は得点を挙げることはできず、チームも0―1で敗戦。今シーズンは最終節の岡山戦（12月6日、アイスタ）の1試合となった。北川は「リーグ戦の1試合には変わりはない」としながらも「しっかり勝たなければいけないし、勝って勝ちロコをやりたい。秋葉さんがつくったスタジアムの雰囲気、チームとしてやってきたことを表現することが恩返しにつながると思っている」と意気込みを語った。