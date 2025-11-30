◇JFL・地域リーグ入れ替え戦 アトレチコ鈴鹿0―1VONDS市原FC（2025年11月30日 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場）

JFL・地域リーグ入れ替え戦が30日に行われ、元日本代表FW三浦知良が所属するアトレチコ鈴鹿は、VONDS市原に延長戦の末に0―1で敗れて地域リーグへの降格が決まった。

両チーム無得点のまま突入した延長前半8分に先制点を献上。流れを変えようと、三浦は延長後半6分から途中出場するも無得点に終わり、「一言で言ってしまえば“これもサッカー”。僕もいろんな経験をしてきた中で、挫折と喜びの繰り返し。どんなことがあっても諦めずに前を向いてはい上がっていくことが一番大事かなと思います」と唇をかんだ。

プロ40年目を迎えた今季は故障に悩まされ、リーグ戦出場7試合で無得点に終わっていた。

期限移籍中のアトレチコ鈴鹿との契約は来年1月31日まで。残留の可能性については、「それも視野に入れながら。僕が続けたいと言っても、僕が決められることもでもない。まず最初にオフォーをいただけるかどうかという問題だと思う。僕の気持ちよりもクラブの考え方が大事になるのではないかと思います」と言及した。

来季はプロ41年目。現役続行へ「一年間通して力になれなかったことを非常に悔しく思うが、これも自分のサッカー人生の一部。しっかりと受け止めて次に生かしたい。40年間もプロの生活をしているので、全てがきれいな状態ではなくて、問題を抱えている箇所はありますから。12月からケア、自主トレに入る。去年やりたかったけどできなかったことがあり、それが今は状態できる体に戻っているので、それをやりたい」と意気込んだ。