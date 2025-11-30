アイドルグループ私立恵比寿中学（えびちゅう）の、「ヘソ出しマーメイド」こと桜木心菜さんの2nd写真集「ココナイロ」（撮影：HIROKAZU、本体3300 円＋税、A4判128ページ、秋田書店）が、12月3日にリリースされます。



【写真】ぷるぷる唇がキュートな桜木心菜さん

今作は「韓国にダンス留学をしている少女」をテーマに、本人がプライベートでもよく訪れるという韓国のソウルとチェジュ島でのロケを敢行。ソウルのローカルな町や民家で生活している様子やダンスレッスンに励む姿、東大門や弘大などの街中にフラッと足を運んだり、休みの日に羽を伸ばしてウォーターパークで遊んだり、チェジュ島のビーチやプールヴィラでくつろぐ姿などを撮影しました。



そして、自身初となるランジェリーカットに挑戦。前作の1st写真集や今までのグラビアでは見たことのないドキッとするようなカットも…。2026年1月12日にえびちゅう史上初となるKアリーナ横浜でのワンマンライブを控え、二十歳という節目の誕生日を迎えて大人の階段を一歩登った桜木さんの“今”を詰め込んだ一冊です。



桜木さんは「どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、特にピンクのふわふわワンピースは普段の私には珍しくとても気に入っています。スタジオも“ゆめかわ”な世界観で、前作とはまた違ったおしゃれで可愛い雰囲気に仕上がりました。そして、黒のランジェリーのカットは大人っぽさが際立つシーンでこちらもお気に入りです！一冊の中で可愛い私とセクシーな私、どちらも楽しめると思います」とコメントしています。



【桜木心菜さんプロフィル】

さくらぎ・ここな 2005年9月14日生まれ 茨城県出身 身長162cm 2021年5月に新メンバーとして加入。出席番号13番。韓国ファッション通販サイト「SONA」にてセレクトショップ「muse a la cocona」をオープン。公式Instagram：cocona_sakuragi_official