58歳で現役を続けるサッカーの三浦知良選手が所属する「アトレチコ鈴鹿」が、きょうの試合に敗れ、JFLから地域リーグへの降格が決まりました。

【写真を見る】三浦知良選手(58)所属の「アトレチコ鈴鹿」が入れ替え戦で痛恨の敗北 サッカーJFLから地域リーグに“降格”決定 キングカズ「ここから這い上がっていくしかない」

（ファン）「カズさんが出てきて試合を締めてバンザイという形で終わりたい」「カズがんばれ！」

三浦知良選手が所属する「アトレチコ鈴鹿」はきょう、JFLと地域リーグとの入れ替え戦にのぞみました。三浦選手はベンチスタート。

チームは果敢にゴールを狙いますが、得点には至らず、試合は延長戦に突入します。しかし延長8分、相手にゴールを許し、痛恨の失点。

終了間際には三浦選手もピッチに登場しましたが、試合は「アトレチコ鈴鹿」が0対1で敗れ、地域リーグへの降格が決まりました。

（三浦知良選手）

「1年間チームの力になれなくて悔しい。なんとか残留を成し遂げたかったが残念ながら叶わなかった。ここから這い上がっていくしかない」