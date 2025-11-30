【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】嫁姑問題とはなんぞ？良好な親戚付き合い＜第1話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第1話 夫は3きょうだい！【次男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
ハルミさんの旦那さんであるリョウヘイさんは、3きょうだいの真ん中っ子です。3きょうだい全員が所帯を持っており、義実家からそれぞれ南・北・西方向に車で20〜30分ほどの場所に暮らしています。お嫁さん同士、とても良好な関係を築けているのだそう。夫たちの母である義母も、とても優しくて気さくな人柄のため、3きょうだいのお嫁さんたちと仲良く過ごせているようです。世間では嫁姑問題が取り沙汰されることが多いですが、全員が前向きな気持ちでお付き合いができる関係性は素敵ですね。きっと各々が適度に気を遣い合い、良識的な行動を心掛けているからなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
