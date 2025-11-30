◆明治安田J2リーグ最終節 徳島1―1長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）

「声援がイレブンに届いた」。J2V・ファーレン長崎が29日、8年ぶりのJ1復帰を決め、長崎県内5市町の特設パブリックビューイング（PV）会場は歓喜に沸いた。1年前、諫早市から「爆心地」に近い長崎市の新スタジアムに本拠地を移し、戦後80年の節目で悲願を達成した。

PV会場の一つ同市役所には入場希望が殺到し、当初予定の2倍となる500席を準備。それでも入りきれない400人が庁舎前で壁面の大型ビジョンを見ながら声をからした。佐世保市の公務員、川村寿輝さん（23）は「やっと決めてくれた。最後まで諦めないイレブンに応援にも力が入った」と笑顔を見せた。

本拠地「ピーススタジアム」は、爆心地から約1・5キロの軍需工場跡に昨秋開業。選手も長崎原爆資料館を見学し、被爆者講話を受講するなど歴史を学ぶ。長崎市の会社員、只安（ただやす）啓一郎さん（50）は「試合後は互いをたたえ合うスポーツマンシップがチームにもファンにも根付いている。そうした思いが平和につながると信じている」と述べた。

長崎原爆資料館を見学するＶ・ファーレン長崎の選手＝７月、長崎市

J1にはアビスパ福岡もいる。同市の中学3年、川嶋奏良（そら）さん（15）は「今以上に強いチームへの挑戦になる。負けないよう応援を続ける」と声を張った。（貞松保範）