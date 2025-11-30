「本当に大好きなサポーター」アルビホーム最終戦後のセレモニーで選手たちが感謝の言葉 試合は柏に3-1で敗れる
サッカー明治安田J1リーグアルビレックス新潟は30日、ホーム最終戦で柏レイソルと対戦し3-1で敗れました。試合終了後にはセレモニーが行われ、今季限りでの退団が決まった選手たちがサポーターに感謝を伝えました。
30日、ホーム最終戦でリーグ優勝争いを演じる柏レイソルを迎え撃ったアルビ。
追いつきたいアルビは後半22分に笠井のゴールで1点を返しますが反撃もここまで。
3-1で敗れホーム最終戦で勝利を収めることはでず、これでアルビは18試合連続未勝利となりました。
試合後にはセレモニーが行われ、今シーズン限りでの退団が決まったキャプテンの堀米 悠斗選手などがサポーターに向け感謝の言葉を述べました。
堀米悠斗選手は：
ゴール裏のサポーターの皆さん。喧嘩することもたくさんあったが本当に大好きなサポーター。本当に皆様は選手の誇り
千葉和彦選手は：
走り続ける皆さんの心の中でオレンジのユニフォームを来た私はこれから生き続けたいと思う。また会いましょう、アイシテル新潟
サポーターの暖かい拍手に包まれたスタジアム。
アルビは次節アウェーでＦＣ東京とのリーグ最終戦に臨みます。