サッカー明治安田J1リーグアルビレックス新潟は30日、ホーム最終戦で柏レイソルと対戦し3-1で敗れました。試合終了後にはセレモニーが行われ、今季限りでの退団が決まった選手たちがサポーターに感謝を伝えました。



30日、ホーム最終戦でリーグ優勝争いを演じる柏レイソルを迎え撃ったアルビ。





集まったサポーターに17試合ぶりの勝利を届けたいアルビでしたが、前半中盤から柏の細谷に連続でゴールを決められ苦しい展開となります。追いつきたいアルビは後半22分に笠井のゴールで1点を返しますが反撃もここまで。3-1で敗れホーム最終戦で勝利を収めることはでず、これでアルビは18試合連続未勝利となりました。試合後にはセレモニーが行われ、今シーズン限りでの退団が決まったキャプテンの堀米 悠斗選手などがサポーターに向け感謝の言葉を述べました。堀米悠斗選手は：ゴール裏のサポーターの皆さん。喧嘩することもたくさんあったが本当に大好きなサポーター。本当に皆様は選手の誇り千葉和彦選手は：走り続ける皆さんの心の中でオレンジのユニフォームを来た私はこれから生き続けたいと思う。また会いましょう、アイシテル新潟サポーターの暖かい拍手に包まれたスタジアム。アルビは次節アウェーでＦＣ東京とのリーグ最終戦に臨みます。