¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤¬1¡¦2°Ì¡ª¡¡¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXi5¡Ù¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14?¡Ù¤òÇã¤¦¿Í¤¬µÞÁýÃæ¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï11·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤¬1°Ì¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¤¬2°Ì¡£3°Ì¤Ë¤â¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢Æþ´ÖÅ¹¤Î¿åÃ«°êÌï¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXi5¡Ù¤È¤è¤¯»÷¤¿¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14?¡Ù¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î´é¤ò¸ø³«¡ª
¡ÖÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¤¬È¯Çä½é½µ¤«¤é½çÄ´¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥¼¥¯¥·¥ª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¼¥¯¥·¥ª¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¤¬¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ï¡©¡Ö¤ä¤äÂç¤¤á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î·Á¾õ¤Ï¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXi5¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ÆÃæ¡¦¾åµé¼Ô¤«¤é¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë·Á¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1µåÌÜ¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëÂÇ´¶¤âÎÉ¤µ¤â·òºß¤Ç¤¹¡×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â2Ç¯Á°¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª13¡Ù¤Î½é½µÈÎÇäËÜ¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥¼¥¯¥·¥ª142°Ì¡¡¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü3°Ì¡¡¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢11·î17Æü¡Á11·î23Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¿½¥¸¥¨¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤ÎÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¡©¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
