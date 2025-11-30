巨人の丸佳浩外野手（36）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。小学校の同級生でもある最愛の妻から食らったクレームを明かして笑いを誘った。

この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、一緒に都内のレストランでバーベキューをすることに。

丸の好物がのどぐろとあって、番組から最初にのどぐろのカルパッチョが提供された。

すると、「めっちゃおいしいですね！やっぱ」と大喜びの丸。続けて「僕が多分食べれる唯一のおしゃれな料理かもしれないですね」とカルパッチョについて語った。

これに川島が「あんまりフレンチみたいなのとかは食べないですか？」と反応すると、丸は「それ、いっつも奥さんに怒られるっていうか。“アンタと結婚してフレンチとかイタリアンとか絶対行けないの分かってるからほんっとにつまんない！”って」と仲良し夫婦の会話を明かした。

川島がさらに「舌平目のムニエルとか、そんなんはもう分かんない？」と追及すると、丸は「いや、吉野家行きます、そしたら」とキッパリ。「ココイチも大好き」と話すと、川島からは「少年なんやね、舌が」と言われたが、「そうですね」と笑顔で認めていた。