元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新し、久しぶりのツインテールヘアスタイルの写真を公開しました。

【写真を見る】【 加護亜依 】 「久々のツインテール」姿を披露 茶色の髪と黒いトップスで癒しのメッセージ「みなさん今週もお疲れ様です」

投稿された写真では、加護さんは茶色のツインテールヘアに身を包み、黒いトップスを着用。右手を前に出し、白を基調としたグリッター仕上げのネイルを見せるポーズをとっています。表情は唇を少し突き出し、穏やかな微笑みを浮かべています。







加護さんは投稿に「久々のツインテール みなさん今週もお疲れ様です」とコメントを添えており、週末に向けてフォロワーに労いの言葉を送っています。







室内での撮影となっており、淡色の壁と木製の扉を背景に、暖かみのある照明の中でのショットとなっています。









この投稿に、「この年齢でツインテールしても違和感なく、相変わらず加護ちゃんかわいい」「あいぼんのツインテ、かわいすぎてやばいです」「魅惑のツインテール」「まだまだ余裕でいけますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】