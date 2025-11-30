レトロな″ペコちゃん人形″入り。「西洋菓子舗 不二家」の2026年福袋の予約は12月1日から順次スタート！

不二家の歴史と伝統を踏襲したブランド「西洋菓子舗 不二家」は、「2026年新春福袋」の予約受付を、2025年12月1日から順次開始します。

内容の異なる2種の福袋

「西洋菓子舗 不二家」ブランドから、今年も福袋が登場します。

目玉商品の「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」は、高さ約95mmサイズで、ブランドのコンセプトにマッチしたレトロな風合い。

26年は不二家のキャンディ「ミルキー」発売75周年を迎えるのを記念し、黄色のTシャツに紺色のオーバーオールをまとった、ミルキーパッケージのペコちゃんをイメージしています。オーバーオールと台座にミルキー75周年ロゴをあしらった26年限定デザインです。

このほか人気商品を詰め合わせた、お得で楽しい数量限定の福袋になっています。

・「西洋菓子舗 不二家 銀座三越店」限定福袋

「ミルキー」発売75周年を記念した限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」が初登場するほか、「ペコちゃんコットン巾着」「ペコちゃんてぬぐい（市松）」「ペコちゃんメッセージカード」といったアイテムも入っています。

そのほか「ショートケーキバー（5個入）」や「ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）」も詰め合わせています。

価格は5500円。

12月1日10時から26日10時までの期間に「三越伊勢丹オンラインストア」で予約を受け付け、1人2点まで購入可能です。受け取りは配送のみ対応（日時指定は不可）で、26年1月16日以降順次発送されます。

・「西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店・丸井今井札幌本店・名古屋栄三越店・福岡三越店」限定福袋

限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」や、ちょっとしたおでかけにマッチする「オリジナルランチトート（スマイルマーク）」に加え、「ペコちゃんメッセージカード」が入っています。

このほか「西洋菓子舗 不二家」の定番人気商品「プレミアムミルキーバターサンド（5個入）」、「復刻 手提げミルキー」を詰め合わせています。

価格は3850円。

各店舗によって予約や受け取りが異なります。

詳細は以下の通り。

【西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店】

予約：なし

店頭販売：26年1月3日10時

1人1点までの個数制限があります。

【西洋菓子舗 不二家 丸井今井札幌本店】

予約：なし

店頭販売： 26年1月2日10時

個数制限はありません。

【西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店】

予約：12月26日10時から31日の閉店まで

受け渡し：26年1月2日と3日の営業時間内

1人5点までの個数制限があります。なお、予約で完売しなかった場合は1月2日以降に店頭で販売。

【西洋菓子舗 不二家 福岡三越店】

予約：12月26日から31日の閉店まで

受け渡し：26年1月2日の開店から12日の閉店まで

個数制限はありません。なお、予約で完売しなかった場合は1月2日以降に店頭で販売。

このほか、ジェイアール京都伊勢丹では、12月2日10時から25日10時まで「ジェイアール京都伊勢丹オンラインストア」で予約受付を行います（12月3日10時まではエムアイカード会員のみ先行受付）。26年1月10日から15日の間に商品が届きます。

各店とも予約の上限に達し次第、受付を終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部