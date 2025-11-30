福岡市で30日、日本感染症学会のセミナーが開かれ、2人の医師が新型コロナウイルスの現状などについて報告しました。



福岡市博多区で開かれた日本感染症学会のセミナーには、西日本を中心に全国から医師など約150人が参加し、新型コロナに関する報告が行われました。



大阪の医学研究所北野病院に勤める丸毛 聡医師(呼吸器内科)からは、複数の患者が入院する病室で空気清浄機を稼働させた結果、集団感染の拡大を抑制できた可能性があることが報告されました。





■医学研究所北野病院(大阪) 丸毛 聡医師「(空気清浄機の稼働により)大体5日ぐらいクラスターの日数が減っており、平均感染者数も16から8に下がっているというデータが出ている」一方、8000人以上の後遺症患者を診てきた、東京のヒラハタクリニックの平畑光一院長は、後遺症のリスクを説明しました。■ヒラハタクリニック (東京) 平畑光一院長「(新型コロナ後遺症の)自覚症状と言えるのは、倦怠感と思考力などの低下。脳の機能が落ちてしまい、仕事を失っていくし、学校に行けなくなる」日本感染症学会では、新型コロナはすでに5類に移行したものの、感染対策と早期治療の必要性を改めて認識してほしいとしています。