中身も箱も「日東紅茶」づくしの2026福箱が登場！EC限定商品も試せるお得なセットは今年も即完売の予感...。

日東紅茶ブランドを展開する三井農林は、2025年12月1日から「5000円福箱」と「10000円福箱（ブランケットコース／紅茶たっぷりコース）」を販売します。

昨年の福袋は開始数分で完売

昨年も発売開始数分で即完売となった"新春福箱"は、今年も夏頃から問い合わせがあるほどの人気恒例企画となっています。

今回は「5000円福箱」と「10000円福箱」2コースの3種類がラインアップ。

5000円福箱

18種類の商品（7290円相当）がセットになった詰め合わせです。

価格は5000円。

国内外で人気の「ロイヤルミルクティー」を、実物の4倍サイズ（表面積）で再現した配送箱で届きます。

先行予約特典として、「紅茶にも使える！筒型缶（2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品（1stick）と、茶みくじ付きクーポン）」入り。

10000円福箱（A／B コース）

10000円福箱は、「ブランケットコース」「紅茶たっぷりコース」の2種類が登場します。

A：ブランケットコース

32種類の商品とオリジナルブランケット1点が入った、1万4981円相当のセットです。

価格は1万円。

デイリークラブのパッケージデザインが印刷されたブランケットが付いてきます。

裏面は、ポットのランダム柄がキュートなデザイン。

先行予約特典として、2026秋冬新商品「ロイヤルミルクティー黒糖」試供品（1stick）と、日東紅茶ブランドグッズ1点（例：日東紅茶オリジナルグッズ付箋、日東紅茶ガシャポンミニチャームなど）が付いてきます。

B：紅茶たっぷりコース

40種類の商品（1万8118円相当）が入ったセットです。

価格は1万円。

さらに、もれなくオリジナルティーバッグチャーム（ミルクティー・イエロー・ブラウンのいずれかランダム）1点がもらえます。

「10000円福箱」は、日東紅茶を代表するロングセラー「デイリークラブ」を、実物の約12倍サイズ（表面積）で再現した配送箱で届きます。

配送スケジュールは以下の通り。

【先行予約販売】

販売期間は12月1日12時から（なくなり次第終了）で、発送予定は12月26日から。

【一般予約販売】

販売期間は12月25日12時から（なくなり次第終了）で、発送予定は26年1月9日から。

【予備分販売期間】

販売期間は26年1月6日12時から23日17時までで、10営業日程度で発送されます。

予備分販売は、先行・一般販売期間のキャンセル分を販売するもので、キャンセル状況によっては在庫をご用意できない場合があります。

なお、セット内訳商品の価格は、日東紅茶TeaMart販売価格を合計したものです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部