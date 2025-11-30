SF小説「銀河英雄伝説」や「創竜伝」「アルスラーン戦記」で人気の作家・田中芳樹氏（73）が1年前に脳内出血で倒れていたことが分かった。30日に事務所の代表がX（旧ツイッター）で伝えた。

事務所の代表は【いつも田中芳樹作品を愛読してくださってる皆さまへ】のタイトルでXを更新。「実は、ちょうど一年前の2024年11月30日、田中が脳内出血で倒れました。幸い（と言って良いと思います）、仕事場近くのコンビニの店内で倒れたもので、店員さんが救急車を呼んでくださり、すぐに救急搬送されることが出来ました。当日は土曜日だったので私たちスタッフも休みを取っており、ほかに誰もいない仕事場で倒れたとしたら、最悪の事態も考えられましたので……」と明かした。

適切な治療が施されたものの「やはり脳へのダメージは残ってしまい、運動機能にも影響が見られます」と後遺症があることも明かし、「それまでの仕事場は、お世辞にもバリアフリーとは言えないことから、数万冊の蔵書を片づけたうえで撤収せざるを得ませんでした」とした。

発症から1年経ち、現在は「介護付きの施設に移りまして、ここで親切なスタッフさんから介護を受けつつ、リハビリに励んでおります」と報告。田中氏本人も「まだまだ書きたいものがあるからね」と、大学ノートに文字を書いたりしているという。

そして「そんな状況ゆえ、しばらくは新作の発表も出来ないと思いますし、当分はサイン会なども開けないと思います。しかしながら、本人は復帰を諦めておりませんので、是非とも寛容なお心でお待ち頂ければ幸いです」と呼びかけた。