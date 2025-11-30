12月21日(日)の決勝戦・敗者復活戦まであと3週間と迫った「M-1グランプリ2025」！史上最多11521組の漫才師の頂点に立つのはいったいどの組なのか！？

その決勝戦のMCと、最後の1枠を目指し熾烈な戦いが繰り広げられる敗者復活戦のMCが決定した！

決勝戦のMCはコンビを組んで15回目の今田耕司と上戸彩！ 敗者復活戦のMCには、陣内智則と、アイドルグループ「日向坂46」の元メンバーで卒業後は映画やドラマに活躍の場を広げている齊藤京子が就任する！

決勝戦では、今田耕司と上戸彩がどんなコンビネーションを見せてくれるのか？ そして、敗者復活戦では新たなMCの組み合わせとなる陣内智則と齊藤京子が、どんな化学反応を起こし、21組の漫才師たちを鼓舞してくれるのだろうか？

漫才だけでなく、約7時間にわたる名MCのリレーにもぜひご注目を！

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/