卓球女子のメダリストである石川佳純が11月28日、自身のInstagramを更新。『ミラノ・コルティナオリンピック』のフジテレビのスペシャルキャスターに就任したことを発表した。そのなかで「選手のお話を伺う度にワクワクが大きくなっています。4年に1度の大舞台、忘れられない感動をテレビの前の皆さんに精いっぱい全力でお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします」と力強い抱負を語った。

石川と言えばロンドン、リオ、東京五輪で3大会連続メダルを獲得する快挙を達成。2023年5月に引退した後は、キャスターに転身した。

「彼女は現役時代から取材への受け答えがうまく、キャスターに転身してもやっていけると評判でした。

パリ五輪では、アナウンス力はもちろんのこと、競技の結果だけでなく、選手の気持ちを聞き出すことにも長けていました。中国の卓球選手へは得意の中国語でインタビュー。普段は笑ったり多くを語らないことで有名でしたが、彼女に対しては別。彼女たちのほうから積極的に話し、『中国選手の素が見れた』と好評でした。冬季五輪でのキャスターは初のことですが、スノーボードやフィギュアスケートの取材をすでにおこっていますし、万全の準備で本番を迎えそうです」（同前）

Xでも冬季五輪キャスター就任に祝福の声が多く寄せられている。

《石川佳純さんキャスター天職なんだな かわいいし上手い 指導者としても一流っぽい》

《中学生の頃かな？はじめて見たときからキレイだったけど加齢するほどに美しい。》

《好きなことに努力してきた人って、表舞台降りてから急にレベル上がるのなんなん？ 休んでたはずやのに、逆にキラキラ増してる》

冬季五輪で、熱いリポートを心待ちにするファンは多いようだ。