お笑いコンビ「はんにゃ.」金田哲（39）が、30日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。塩野瑛久（30）、長井短（32）とともにバイト時代を振り返った。

バイトをしていた時代を振り返り「バイト、めちゃくちゃしてた。『ホントにできないよね』で有名な金田で。俺はおすし屋さんのバイト…すし屋の配達、カブなんだけど。カブとか乗ったことないけど取りあえず行かなきゃと思って。でもやり方が分かんないから、ずっと（エンジンをかけようと）やってて…。もうとにかく時間がないからと思ってやったらウイーンってウィリーして。もう、すしもガッシャーンってなって」と明かすと、長井短（32）が「すごい、ギャグ漫画みたい」と笑った。

そして、すし屋を辞めた後、警備員をやったが、場所を聞かれても「総合案内所で聞いてください」と答えたり、巡回の搬入の受付もできず。KIOSKなどに持って行く新聞配達も部数が数えられないなどのエピソードを明かした。

すると塩野が「ホントに何もできないんですね」と驚き、「だからホントに…『ホントにできないんだよね、キミは』って言われて。だから、本当、この世界に入れて…ホント助かりました」と打ち明けた。