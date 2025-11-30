開志国際がU18ブロックリーグ全勝優勝…北村優太主将「来年もどんどん強くなるチームを応援したい」

11月29日、『U18日清食品ブロックリーグ2025』男子の試合が開催され、グループCの全日程が終了。同グループでは、16日の時点で既に全日程を終えていた開志国際高校（新潟県）が7戦全勝で優勝し、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』への出場権を獲得している。

開志国際高校は、初戦の県立富山商業高校（富山県）戦を皮切りに、八戸学院光星高校（青森県）、桐生第一高校（群馬県）、金沢市立工業高校（石川県）、正智深谷高校（埼玉県）と、5戦連続で100点ゲームで圧勝した。その後、北陸高校（石川県）にも96-74で勝利すると、同16日に行われた最終戦では、東海大学付属諏訪高校（長野県）を相手に前半こそ36－41と先手を取られたものの、続く第3クォーターに逆転。最終スコア91－81で全勝優勝を決めた。





［写真］＝U18日清食品リーグ

キャプテンを務める北村優太は、「インターハイ予選に負けたことで、インターハイだけでなく『U18日清食品トップリーグ2025』にも出場できないこととなり、みんな本当に悔しくてチームの雰囲気も悪くなりました」とコメント。

しかし「インターハイベスト4の北陸に勝てたことが自信を取り戻すきっかけになりました。チーム全体で成長して全勝優勝できたことはすごく良かったです」と大会を振り返った。







また、来年3月に初開催される入替戦についても言及し、「今一緒にプレーしている2年生は本当に頼もしいので、U18日清食品トップリーグ入替戦に勝って暴れてくれると思います。来年もどんどん強くなるチームを応援したいと思います」 と、下級生たちにエールを送った。

なお、12チームで来年度の出場権4つを争う入替戦には、『U18トップリーグ2025』の下位4チームと、『U18ブロックリーグ2025』の各グループを優勝した8チームが参戦する。

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』出場チーム

▼トップリーグ下位



福岡第一高校（福岡県／5位）



八王子学園八王子高校（東京都／6位）



美濃加茂高校（岐阜県／7位）



帝京長岡高校（新潟県／8位）

▼ブロックリーグ優勝



開志国際高校（新潟県／グループC）



藤枝明誠高校（静岡県／グループD）



中部大学第一高校（愛知県／グループE）



九州学院高校（熊本県／グループF）



柳ヶ浦高校（大分県／グループG）



県立宮崎工業高校（宮崎県／グループH）

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子の組み合わせ

☆ブロックリーグ優勝チーム内での順位決定方法は、①勝ち点数、②得失点、③得点数で決定する。



▼トーナメント1



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 帝京長岡高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼トーナメント2



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 美濃加茂高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼トーナメント3



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 八王子学園八王子高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼トーナメント4



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 福岡第一高校（TL5位） vs D1回戦の勝者





【動画】衝撃の49点差決着…福大大濠vs福岡第一のトップリーグ最終戦