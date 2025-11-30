齊藤京子「M-1グランプリ2025」敗者復活戦MC決定 陣内智則とタッグ
【モデルプレス＝2025/11/30】元日向坂46で女優の齊藤京子が、12月21日よる6時30分より放送されるABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」敗者復活戦のMCに決定した。
決勝戦のMCはコンビを組んで15回目の今田耕司と上戸彩。敗者復活戦のMCには、陣内智則と、アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで卒業後は映画やドラマに活躍の場を広げている齊藤が就任することが決定した。
決勝戦では、今田と上戸がどんなコンビネーションを見せてくれるのか。そして、敗者復活戦の新たなMCの組み合わせとなる陣内と齊藤が、どんな化学反応を起こし、21組の漫才師たちを鼓舞してくれるのか。（modelpress編集部）
