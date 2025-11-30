台中市山間部の派出所、猫のおかげでヘビ減少 職員にネズミの「恩返し」も／台湾
（台中中央社）中部・台中市政府警察局和平分局大棟派出所には、数匹の野良猫がたびたびやって来る。山間部にある同派出所では以前、ヘビが頻繁に出没していたが、猫に餌付けを始めるとヘビの数がたちまち少なくなったという。
記者が派出所を訪れると、給水機の上で眠っている猫が目についた。辺りを見回すと、塀の上には茶色の猫が、植木鉢の上にはしま模様の猫がいた。
同所の職員は、給水機の上の猫は「ミミ」という名前で、派出所に初めてやって来た猫だと説明。何度か餌をあげるうちに、茶色の「シャオジュー」やしま模様の「チーチー」もやって来るようになったと話した。
以前はヘビが年に50〜60匹ほど現れていた。壁の隙間や階段の上から出てくるたびに職員は驚き、我慢の限界を迎えていた。だがミミたちが派出所に出入りするようになると、ヘビを捕まえるようになり、ヘビの出没は半減した。
また派出所長の謝濬紘さんは、朝に出勤して扉を開けると数匹のネズミが横たわっていることがあり、後になって猫がくわえて持ってきたものだと分かったと語る。他の職員は、猫は時たま獲物を「分け与えて」くれたり、餌と交換してほしがったりするのだと話した。
頬が緩むエピソードだが、同市政府農業局は、猫と野生動物の衝突を減らすよう派出所に指導する予定だとした。
（趙麗妍／編集：田中宏樹）
