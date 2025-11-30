1971年にレコードデビューしてから実に半世紀以上、ラッセル＆ロンのメイル兄弟によるSparksが今、キャリアの絶頂期を迎えている。今年リリースされた28枚目となるオリジナルアルバム『MAD!』は全英2位にチャートインの大健闘。時代の風を読みながらも常に独自の美学を貫き、ポップな親しみやすさと前衛的な実験精神を両立させてきた彼らのサウンドは、コンテンポラリーミュージックの理想のかたちとも言える。

作品数の多さからレコーディングアーティストの印象が強いかもしれないSparksだが、実は最強のライブバンドでもある。6月にEX THEATER ROPPONGIで行われたワールドツアーの東京公演は両日ともに大盛況。会場には若いファンの姿も多く見られ、ライブの最中には2人に向けて「キャー！」という黄色い声援も飛ぶなど、他のレジェンドアーティストのライブとは異なる熱狂的な雰囲気が印象的だった。来日公演を経て、ロンは今年で80歳、ラッセルは77歳になったが、いい意味で貫禄を感じさせない溌剌としたパフォーマンスにとにかく圧倒された。

日本公演の前にはファンと触れ合うサイン会も開催。一方、10月にはアルバム『MAD!』に続くキャリア初のEP『MADDER!』を早くもリリースしたばかりで、12月には香港の大型フェス『Clockenflap』にも出演を控えるなど、オンでもオフでも精力的な2人に話を聞いた。（美馬亜貴子）

■“今”が絶好調 他にはない音を求め続けた50年

ーー新作『MAD!』は全英チャートでも2位と、これまで以上に高い評価を得ていますね（※1）。あなたたちは長らくそうしたメインストリームとは関係なく、独自のスタンスで活動してきましたが、ご自身では周囲のこの変化をどう受け止めていますか？

ラッセル・メイル（以下、ラッセル）：これだけ長いキャリアの中で、一番最近のアルバムの反響がこんなにも大きいのはとても嬉しいことだよ。僕たちはこれまでに28枚アルバムを出したけど、最新作がちゃんと成功して、チャートにまで入るっていう話はなかなかないことだと思う。

僕たちは「昔のバンド」とか「懐かしいバンド」とは思われたくないんだけど、その点、今回の『MAD!』は活力がある作品だと思うし、これまで出してきたアルバムと同じように、今のSparksの音が凝縮されたアルバムになっていると思ってる。だから、例えば新しくファンになってくれて『MAD!』しか聴いたことがないっていう人たちにも、Sparksのサウンドがどういうものなのかをわかってもらえるんじゃないかな。僕たちは相変わらずモダンで刺激的なサウンドを心がけているから、今、こういう反響をもらえるのは、とにかく嬉しいよ。

ーーあなた方の音楽には、常に時代やマジョリティに疑問を持つような反抗精神があります。Sparksはいつもマイノリティの味方で、「変」であることや「ひねくれモノ」であることにこだわってきたと思います。その「変さ」がこんなにも受容されている状況について思うことはありますか？

ロン・メイル（以下、ロン）：とても嬉しいね。自分たちの音楽の方向性やセンスを一切変えずに、同じスピリットで音楽を作り続けた結果、ファンを増やすことができたから。僕たちは決して、ニッチなバンドで、ニッチなオーディエンスにしか届かない音楽を作ろうとしていたわけじゃない。自分たちのセンスを変えずに、たくさんの人に音楽を聴いてもらえることに、とてもインスピレーションを感じているよ。

僕たちの最初のアルバム『Halfnelson』（1971年）はトッド・ラングレンがプロデューサーだったんだけど（※2）、彼も私たちの「変さ」というか、ちょっと変わり者っぽいところを受け入れてくれて、僕たちに万人受けするようなサウンドをやれと強いることは決してなかった。おかげで僕たちはキャリアを通してずっと自分たちのセンスを維持してきて、その結果、今に至っている。

ーーSparksの音楽は、ロックはもちろん、ポップ、ダンスミュージック、ヒップホップ、クラシックと非常に多様なスタイルを横断しています。先ほど「センス」とおっしゃいましたけど、これほどまでに多様な面を持つあなたたちの考える「Sparksらしさ」とは何でしょうか。

ラッセル：それを言葉で表現するのは難しいね。僕らは、ただ僕ららしくやってきただけなので。でも、ちょっと客観的になってSparksのファンを見てみると、確かに音楽が結ぶ、一つの独特な世界があることがわかる。「Sparksファン」の間には、メンバーだけが知ってる秘密の握手（※3）みたいなのがあって、それを知っていると一員になれるみたいな感じだよね。

ーーそう、特別なバイブスがあるんですよ（笑）。

ラッセル：翻って、僕らが考えるSparksとは何かというと、基盤は僕のボーカルと、ロンの書くとてもスペシャルでユニークなリリック。そして僕らは「他に出会えないような音」を作るということを心掛けている。そういう意味では、他のバンドや音楽からインスピレーションを受けるというよりも、自分たち自身がインスピレーションになって前に進んでいるという感じだね。

そのせいで僕らの表現はどんどん過激になっていく感じもあるんだけど、僕らのファンは、僕らのすることにいつも驚きを期待していて、それを楽しんでいると思う。自分で自分のやっていることを説明するのは難しいけど、今言ったようなことがSparksらしさということなのかな。

■「過去の自分を超えていくことが大きなモチベーション」（ロン）

ーー兄弟として50年以上一緒に創作を続けているわけですが、お互いの手の内がわかっている状況で新鮮さを保つために、何か気をつけていることはありますか？

ロン：僕たち2人に共通しているのは、過去の音をどんどん超えていきたいと思っていること。作った音楽に共通するセンスはあったとしても、前にやったことを繰り返すことは絶対にしたくない。いつも次へ次へと進み、過去の自分を超えていくこと。それが大きなモチベーションになっているんだ。

キャリアの長いアーティストの中にはそうしたモチベーションをなくしてしまう人も多いけれど、僕らはそうならないように、常に新しくエキサイティングなものを追っていく。それを一番心がけているね。あと、最近は若いファンも増えたけど（※4）、それは若いファンを得ようとわざわざ努力したわけじゃない。若いファンからたくさん刺激を受けて、それも一つの大きなモチベーションになっているよ。

ーーお互いの尊敬している部分を教えてください。

ロン：やっぱりラッセルの歌のスキルだね。とにかく素晴らしいと思う。彼の堂々とした歌い方、そして表現の馬鹿馬鹿しさも含めて。僕が考えたメロディを必ず彼らしく、そしてSparksらしく表現してくれることについては信頼している。いつも僕の想像を超えた歌声で歌ってくれるので、そこをとても尊敬しているよ。

ラッセル：僕はロンが書くリリックがとにかく素晴らしいと思ってる。ポップミュージックの歌詞という以前に、過去の素晴らしい詩人や作詞家とも並ぶようなリリシストだと思っているよ。彼の書くような、ユニークで、かつ重みのある歌詞はなかなかないものだと思う。ラブソングを書いてもクリシェ（常套句）を避けるから、ロンの表現はいつもフレッシュなんだ。そのフレッシュさに驚かされることが多いよ。一つの例としては、『MAD!』に収録されている「JanSport Backpack」って曲。これは恋の別れの曲で、別れのシンボルが“バックパック”になっているんだ。男が過ぎ去っていく彼女を見送るんだけど、彼女はバックパックを背負っている。シンプルな描写ではあるけど、彼女が何を背負っているのかを考えさせるようなアイデアが面白いよね。ロンならではだと思うよ。

■「僕らが作り上げたスタイルをどのように目新しく変えていけるか」（ラッセル）

ーー創作上の危機を感じたことは？ 例えばこれまでレーベル契約がなくなってしまったり、活動が停滞した時期もあったりしました（※5）。今振り返って、「この時期は辛かったな」というのはいつでしたか。

ロン：外からは活動していないと思われている時でも、実は何かとやっていて、Sparksとしてアルバムを出していない時期も、『Mai, The Psychic Girl』（※6）という映画の音楽を手掛けたりしていたんだ。映画やミュージカルの世界に進出することによって、それまでのトラディショナルなポップソングの作り方を変えていけるんじゃないかという気持ちがあった。その時期は表舞台からは消えていたかもしれないけれど、僕たちが活動を辞めたことは一度もないんだよ。

音楽をやっているとチャレンジすることはいくらでもある。決して安定的な状態ではないけど、逆にその不安定さが引き起こすポジティブなこともあってね。不安定な状態だと、毎回毎回、自分たちが逆境の中でも必ずできるっていうことを証明しなきゃいけない。外にも証明したいし、自分たち自身にも証明し続けたいという気持ちになる。それが創作の大きなモチベーションになっているんだよね。

ーーラッセルはどうでしょうか。

ラッセル：ロンが言った通り、（辛いことがあったとしても）全てがチャレンジだっていう気持ちだよ。基本的に自分たちが心を込めてやることに関しては、何にでも挑戦的な要素が必ずあると思ってる。

ロン：そう、辛い時も「抜け道」を探し出すことが重要だね。僕たちが『No.1 in Heaven』（1979年）を出した時もそうだった。バンド形式でやる形はもうやり尽くしたんじゃないかと思っていて、新しいミュージカルフォーマット、それも自分たちのためのフォーマットを探していこうとしていた時に、たまたまラジオでジョルジオ・モロダーがプロデュースしたドナ・サマーの「I Feel Love」（※7）を聴いた。それでちょっと方向性を変えてみようと思ったんだ。行き詰まった時に落ち込むのではなく、そこから新たに何ができるかを前向きに考えていくことが重要だと思う。そう、肝心なのはエスケープ。そこから脱却することなんだ。

ーー音楽的に進化するということは、あなたたちにとってまだ重要ですか。例えば、新しくなくても非常に質の良いものはありますよね。

ラッセル：進化するというよりも、僕らが作り上げたスタイルーー僕のボーカルだったり、ロンの書く曲やユニークなリリックーーそういうものをどのように目新しく変えていけるかを重視している。まず何より自分たちのために、過去の繰り返しにはならないように。そしてリスナーにとっても退屈にならないように心がけているんだ。もちろんボーカルがなくなったり、ロンの曲やリリックがなくなったらSparksじゃなくなっちゃうけど、そういったSparksならではの要素を扱いながらも、それにどう新しいコンテクストを与えていくか。それを考えるのは僕らにとって制作上の楽しみでもあるし、一つのゴールでもあるんだ。

■Sparksがこれから挑戦したいこととは

ーーそうして生み出してきたたくさんの曲の中で、特に「これを作ることができてよかった」と誇りを持っている作品はありますか？

ラッセル：一つの歌とか一つのアルバムには絞ることができないけど、それぞれの曲やアルバムで、自分の中で印象的なものっていうのは存在するね。例えば、最初のアルバム（『Halfnelson』）の「Wonder girl」は初めてレコーディングした曲だから印象に残ってる。「This Town Ain’t Big Enough for Both of Us」（※8）は大ヒットして、Sparksが人々に認知されるようになったきっかけの曲だったっていう意味で、これも印象的だ。『No.1 in Heaven』はシングル曲だけじゃなくて、アルバム自体が本当にチャレンジングだった。「Sparksはロックを捨ててエレクトロニックミュージックに走った」と批判されたこともあっただけに、それが（良い作品として結果を残したことは）とても良かったね。

そんな感じで、どの曲もどのアルバムも僕らの生きた時代、自分たちのその時のシチュエーションや考えていたことを象徴するような表現になっている。でも「この曲が素晴らしかったから、また同じような曲を作りたい」っていうような気持ちには絶対にならないんだ。僕らはそもそもそういう考え方はしないので、作ったら次々とまた新しいものを作っていきたいんだよ。

ーーそれこそが、Sparksが「今」のバンドである一番の理由ですね。

ラッセル：強いて言うなら、新しいアルバムを最も誇りに思っている。こんなに長いキャリアの中で、こんなに新しくてエキサイティングなものを作り上げることができた。それがすごく嬉しいからね。過去に作ったアルバムもたくさん聴いてもらっているけど、最新の『MAD!』をこれだけたくさんの人に聴いてもらえていることは本当に誇りだよ。

ーー最後に、まだ試していないけど、やってみたいことっていうのはありますか。

ロン：一つは映画音楽だね。『アネット』を作っていた時は、ミュージカル映画をやりたいとずっと夢見ていたので、それが叶ってとても嬉しかったんだ。先ほど話した『Mai, The Psychic Girl』という映画の音楽は、途中まで進んでいたんだけど、最後までは仕上がらなかった。だから僕はもっと映画やミュージカル映画の世界に踏み込んでいきたいと思っているよ。実は今も新しいミュージカル映画を制作中なんだ。もちろん音楽活動も続けたいと思っているし、ポップミュージックへの愛は消えないけど、映画の世界には中毒性があるんだよね。今はそこにどんどん入り込んでいきたいという気持ちがあるよ。

※1：今まで『Kimono My House』（1974年）の全英4位が最高位だったため、約50年ぶりに自身の記録を更新したことになる。

※2：Sparksはトッド・ラングレンが見出しデビューさせた。トッドにSparksのデモテープを聴かせたのは当時のトッドの彼女で、のちにラッセルとも交際することになるThe GTOsのミス・クリスティーン。

※3：フリーメイソンなどの秘密結社で会員同士が行う特殊な握手のスタイル。言葉を交わさなくても握手の仕方でお互いが会員であることがわかる仕組み。

※4：きっかけの一つとして大きな役割を果たしたのが、ドキュメンタリー映画『スパークス・ブラザーズ』（エドガー・ライト監督／2021年）とミュージカル映画『アネット』（レオス・カラックス監督／2021年）。特に前者では、これまでカルト的な存在だった彼らの歩みを辿りながら音楽的・人間的魅力に迫った。後者はSparksが映画の原案・音楽を担当し、出演もしている。ちなみに両監督ともSparksの大ファン。

※5：1980年代半ばまではベアズヴィル、アイランド、RCA、アトランティックといったメジャーに所属していたが、1988年の『Interior Design』ではライノ傘下の自主レーベルで制作。ここから1994年に『Gratuitous Sax & Senseless Violins（邦題：官能の饗宴）』をリリースするまでには6年かかった。

※6：工藤かずやの漫画で『週刊少年サンデー』で連載されていた『舞』を元にした映画。ティム・バートン監督が一時映画化権を獲得したが、結局は頓挫してしまった。

※7：1977年発表のシングル。のちにハウスの原型となったと言われる歴史的重要曲。この曲を聴いたブライアン・イーノが『Low』（1977年）制作中のデヴィッド・ボウイに「これは未来の音だ。この曲は今後15年間、クラブでかかる音楽を変えるだろう」と言ったというエピソードもある。

※8：『Kimono My House』（1974年）に収録されたSparksの代表曲。2022年にApple「iPad Air」のCMに使われたり、2024年にThe Last Dinner Partyがカバーするなど今でも非常に人気がある。

（文＝美馬亜貴子）