サッカーJ2リーグの最終節が29日に行われ、水戸ホーリーホックがJ2優勝を果たし、クラブ史上初のJ1昇格が決定。前節の敗戦後に涙を流したDF大崎航詩選手が支えとなった両親に感謝の思いを語りました。

水戸は前節の23日にV･ファーレン長崎との首位攻防戦に臨み、1−2で惜敗。勝てばJ2初優勝とJ1初昇格が決まる直接対決に競り負け、J1昇格は最終節である29日の大分トリニータ戦に持ち越しとなっていました。

長崎に敗れた後、水戸のゲームキャプテン・大崎選手はスタンドに駆けつけた両親の前で涙。下を向く大崎選手が「まだ終わってないから！」と声を掛けられる場面がありました。

最終節は首位から4位までがJ1自動昇格となる上位2位までに入る可能性ある大混戦。勝てば自力で2位以内を決められる水戸は、父・晃義さんがスタンドから応援。一方、母・敦子さんは「現地には行くけれど、見られない。緊張して緊張して…。本人も緊張してるとは思うんですけどね」と会場の外で水戸の勝利を祈ります。

試合は前半を0−0の同点で終え、後半戦に突入。開始直後、右クロスに反応したFW多田圭佑選手がヘッドで押し込み、水戸が先制。父・晃義さんのいるスタンドは大きな盛り上がりを見せます。

その後1点を追加して勝利を飾った水戸は、長崎と勝ち点70で並ぶも、得失点差で上回って逆転優勝。リーグ参入26年目にしてクラブ史上初のJ1昇格を果たしました。

試合後に両親の元へ向かい、笑顔で喜びを分かち合った大崎選手。笑顔で息子をたたえる父、そして母は号泣で息子の胸に顔をうずめます。

大崎選手は試合後のインタビューで、「いっぱい愛を注いでもらったので、そこに対しての少しばかりの恩返しができたのかなと思います」と、笑顔。

また、「長崎戦で『まだ終わっていない』って言ってもらえたので、そこはすごく自分にとって大きな励みになりましたし、自分を一番見てくれている人が一番近くまで応援に来て、言葉を掛けてくれるというのはありがたいことだなと改めて感じました」と、両親への感謝の言葉を述べました。