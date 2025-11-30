鹿島の鈴木優磨「どうでもいいって言い方はおかしいですけど、まあどうでもいい」

鹿島アントラーズは11月30日、J1リーグ第37節で東京ヴェルディに1-0で勝利した。

試合を通して押し込まれながらも、1つのミスを逃さずに苦しみながら掴んだ勝ち点3。2位の柏レイソルもアルビレックス新潟を3-1で破ったが、FW鈴木優磨は「どうせ勝つでしょ」と他会場を気にしていなかったと明かした。

前半から東京Vのブロックをこじ開けられず、試合の主導権を握られた。鈴木もDF谷口栄斗らの激しいマークで前を向かせてもらえず、「だいぶ苦しかったですけどね」と振り返った。FWチャヴリッチの欠場で鈴木が右サイドハーフ、FWエウベルが左サイドハーフに回ったが、前半は前線の孤立する時間が続いた。

「ちょっとチーム事情で慣れないポジションで出ていましたけど、もうあと2試合しかないので。どこでも自分のポジションに限らず、出たならチームに貢献するだけ。危なかったら（自陣に）帰るし、チャンスだと思ったら出ていくという、本当にそれだけです」

ホームでは4-0で快勝した相手だったが、「相当タフなゲームになると予想していました」と言う鈴木。それでも、「思った以上にヴェルディの気合いというか、いいチームなので難しかったです」と試練の時間が続いた。前半32分に決定機も許したが、GK早川友基の好セーブもあってスコアレスで折り返した。

後半29分に相手のパスミスをついて、MF松村優太が決勝ゴール。勝つには勝ったものの、鈴木は「距離感がきょうはすごく悪かった」と最終節に向けて修正の必要性を語る。「みんなミスをしたくないので、判断の1つ1つが遅いと感じていた」と、さすがの鹿島でも優勝へのプレッシャーを感じていたようだ。

「こういうヒリヒリしたゲームが続いていますけど、もっともっとチャンスの数を増やしていかないと、得点の確率は上がっていかないと思うので。そこは質の部分と、立ち位置だったりをもう一回、見つめ直してやる必要があるかなと思います」

また、柏の結果を知らなかったと明かし、「どうせ勝つでしょ。途中経過を知る必要もないし、どうでもいいって言い方はおかしいですけど、まあどうでもいいっすね」とした鈴木。「正直、勝てば決まるので。だから、あまり意識してないですね」とブレないメンタルで、最終節の横浜F・マリノス戦に臨む。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）