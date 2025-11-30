昨今は高級キーボード市場も裾野が広がってきた印象がありますが、いまでも多くの人が「高級キーボード」として挙げるのは、PFUの「HHKB（Happy Hacking Keyboard）」、あるいは東プレの「REALFORCE」が双璧でしょう。このうち、前者のHHKBはプログラマー向けという印象が強く、敬遠している人も多いのではないでしょうか。

今回、新たにリリースされた「HHKB Professional Classic Type-S」のサンプルを試す機会をいただきました。この記事では非プログラマーの目線から、同製品の魅力や特徴、実際の使用感をチェックしていきます。

有線接続のみのシンプル＆コンパクトな設計

今回レビューするのは、2025年10月に発売されたHHKB Professional Classic Type-Sです。

↑HHKB Professional Classic Type-S。

実物を見てまず感じたのは、程よいコンパクトさ。フルサイズのキーボードと比較すると、ファンクションキーがないぶん縦のサイズが特にコンパクトで、どのキーにも無理なく手が届く一方、窮屈さは感じない絶妙なサイズ感です。

↑サイズはW294✕D110✕H40mm。テンキーレスなので、手が小さい人でもすべてのキーを無理なく押せる。

接続方式はUSB Type-Cケーブルのみで、そのぶん価格が抑えられています。本機種は公式オンラインショップで31,900円（税込）。一方、Bluetooth接続も可能な「HHKB Professional HYBRID Type-S」は36,850円（税込）と、約5,000円高くなります。

有線はバッテリー管理が不要で、遅延もないというメリットがあります。複数のデバイスを無線で切り替えて使うのでなければ、有線モデルを選ぶのも十分おすすめです。

背面には2段階で高さ調節ができるスタンドを備えています。ただし、キートップ上面までの高さが約4cmとしっかり高いため、筆者はスタンドを立てないフラットな状態が丁度よいと感じました。

↑キートップ上面までの高さは約4cmで、どっしりとした作り。

極上の打鍵感と自由なカスタマイズ性

本機種の大きな特徴は、静音仕様の静電容量無接点方式キースイッチ「Type-S」を搭載していることです。

「Type-S」のSは、Speed（高速タイピング性）とSilent（静粛性）の頭文字を取ったもので、軽いタッチで素早くタイピングできることに加え、「スコスコ」や「カコカコ」というイメージの静かな打鍵音が特徴となっています。

円錐スプリングを押し下げ、電荷容量値を変化させてスイッチングをする静電容量無接点方式の打鍵感の良さは、やはり圧倒的です。

これまでメンブレン方式、パンタグラフ方式、メカニカル方式とさまざまなキーボードを使ってきましたが、タイピングをしていてストレスがないどころか、滑らかで気持ち良いとさえ感じるのは、静電容量無接点方式ならではです。また、耐久性が高く3,000万回以上の打鍵が可能ということも強みの一つです。

↑HHKBのサイトより。

加えて、カスタマイズ性が高いことも特徴の一つ。まず、背面にあるフタを開けるとDIPスイッチがあり、WinモードとMacモードを切り替えることができます。

さらに、公式サイトには「Happy Hacking Keyboard キーマップ変更ツール」が用意されていて、キー割り当ての変更が可能です。現状は単純な割り当て変更のみですが、2026年3月には複数キーの同時押しを1キーに割り当てる機能が実装される予定とのこと。同時押しのショートカットなど、ひんぱんに使うものを登録しておけばより効率よく作業ができそうです。

↑最初はデフォルトの配列がおすすめだが、慣れたら細かくカスタマイズするのが◎。

HHKBが特殊なキーボード配列である理由

HHKBといえば、他社とは異なる独自のキーボード配列が最大の特徴です。

そもそもHHKBは、文字や記号などのコマンド入力だけで操作するUNIX環境において、指をホームポジションからできるだけ動かさずに作業することを目的に生み出されました。

UNIXでは、マウスではなくキーボードだけで作業する場面が多く、たとえば実行中の処理を中断する「Ctrl＋C」や、履歴検索の「Ctrl＋R」など、Ctrlキーを使う操作がひんぱんに登場します。

そこでHHKBは開発の際、Ctrlキーを押しやすい位置に配置するなどの工夫をこらし、その結果、現在のミニマルで特殊な配列が完成したのです。

この「ショートカットを極め、最大限に活用する」という哲学は、現代のWindowsやmacOS環境でも同様に生きています。これにより、マウスに持ち替える手間を極限まで減らす「キーボード完結」の作業スタイルを実現できるのです。

実際にキーボードを見てみると、左側の配列が特徴的です。HHKBではCaps Lockキーが排されており、上からEsc、Tab、Ctrl、Shift、Fnと並んでいます。この配置により、ホームポジションから左手をほとんど動かさずにCtrlキーを操作でき、ショートカットが格段に使いやすくなっています。

↑Windowsの半角/全角切り替えは、Fnキー横にあるHHKBマークのキーで行う。

そして、Fnキーもミニマムなキーボードの実現に一役買っています。Fnキーの操作はキーボードの下部に刻印されており、Fnキーと任意のキーを同時押しすることで「F1〜12」「home/end」「page up/down」などの操作が可能です。

↑例えばFnキーとKを同時押しすればhomeになる。

マウスを使わずにキーボードだけで作業は可能か

筆者はこれまで、あまりショートカットを多用するタイプではなかったのですが、今回はHHKBの真価を知るために「ライティング作業やWeb閲覧時のマウス操作を一切禁止する」という、極端な検証を行ってみました。

まずは記事のライティング作業で使うテキストエディタの場合。こちらはショートカットキーを適切に使うことで、ほぼ完全にマウスレスで作業できます。

そしてショートカットを意識的に多用すると、これまでいかに非効率なやり方をしていたのかに気づかされました。例えば、テキストを太字にするとき、これまではマウスで単語を選択し、ツールバーの「B」を押す方法をとっていました。

しかし、これを「shiftを押しながら矢印で単語選択→Ctrl＋B」というやり方に意識的に変更すると、今までよりも格段に早く作業できることに気づきます。

他にも以下のような作業をキーボードだけで操作してみましたが、マウスに手を伸ばすやり方よりも操作の中断が減り、作業がスムーズに進む感覚がありました。

・アプリケーション/ブラウザータブの切り替え（Alt+Tab / Ctrl+Tab）

・スクロール（Fn+Page Up/Down）

・ドキュメントの端への瞬時移動・選択（Fn + Home / End, Fn + Shift + Home / End）

・長文内の単語を選択（Shift＋矢印）して、太字変更（Ctrl＋B）、サイズ変更（Ctrl＋）

・標準ショートカットの限界をブラウザ拡張機能で補う



上記の作業は文章制作の場合ですが、調べ物などではブラウザを多用します。しかし、標準のショートカットキーだけだと、ブラウザ上の作業をマウスレスにするのは無理があります。特にリンクをクリックする場合は、目的のリンクまでひたすらTabキーを押し、それからEnterを押さなければならず、現実的とは言えません。

そこで、Chromeウェブストアにある「Vimium」という拡張機能を導入してみました。

↑chrome ウェブストア「Vimium」のサイトより。

これは、テキストエディタ「Vim」の操作体系をブラウザに持ち込む拡張機能で、最大の特徴はマウスを使わずにブラウザ上のあらゆる機能をキーボードだけで完結させる点にあります。

例えば、Webサイトを開いた状態で「F」キーを押します。すると、以下写真のように画面上のすべてのリンクやボタン、入力欄などに「DA」「SA」「C」といったアルファベットのショートカットが表示されます。

↑Fキーを押すと画面上にあるリンクなどに黄色地でアルファベットが表示される。

上の写真右側にあるRanking1位の記事は、「AM」と表示されているので、キーボードでそのとおりに入力すると、瞬時にリンク先へ飛んでくれます。これは、慣れると非常に快適で、マウスを使うよりも素早くブラウジングできると感じました。

もう一つ便利だと感じたのは「Googleで検索をショートカットキー」という拡張機能です。これはその名のとおり、通常ではショートカットキーが割り当てられていない、Google検索をショートカットキーで実行できるもの。

↑chrome ウェブストア「Googleで検索をショートカットキー」のサイトより。

こうしたショートカット系の拡張機能は多数あるので、自分にあったものを上手く活用すればブラウザ上の大半の操作をキーボードだけで完結できそうです。

今回は少々極端な検証をしましたが、もちろん、マウスを併用すればさらに効率は高まるでしょう。Webページのスクロールは、マウスを使ったほうが直感的で快適ですし、グラフィック系のソフトなどでは、マウス操作が必須な場面が多々あります。

しかし、これまで漫然とマウスを使っていた作業でも、ショートカットキーを使ったほうが効率的な作業が多くあると気づけたのは、今回の検証の大きな収穫でした。

PCとの向き合い方を再構築できるデバイス

HHKB Professional Classic Type-Sを非プログラマーの視点から評価した結果、「最高の打鍵感によって不必要な力みから解放される」というだけでも、十分に購入価値はあると断言できます。

特殊な配列に慣れる必要はありますが、一度慣れてショートカットをフル活用できるようになれば、マウスにいちいち手を伸ばすよりも効率的に仕事ができるようになります。

筆者は今回のレビューを通じて、長年のPC操作で漫然と続けていた無駄な動きに気づくことができました。HHKBは、単なるキーボードというよりもPCへの向き合い方を根本から再構築する機会を与えてくれる製品なのかもしれません。

一方で、購入前に気をつけたい点があります。筆者自身、HHKBの独特な配列に慣れたあと、一般的な日本語配列のキーボードに戻ると、Ctrlキーの押し間違いが増えてしまいました。環境をHHKBで統一できない場合、配列の違いがストレスになり、性能を十分に活かせない可能性があります。

HHKBを購入する際は、自宅だけでなく、職場のキーボード環境をどうするかもセットで考えることをおすすめします。

