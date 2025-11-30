初めてしっかりとしたシャンプーをすることになった赤ちゃん猫の3兄妹。プロのグルーマーさんの手にかかれば、最初は怖がっていた子たちがだんだんと…？

反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破し、「はぁ、可愛すぎてため息」「思わず笑顔になりました」「癒される～」といったコメントが寄せられています。

【動画：3匹の赤ちゃん猫→プロがシャンプーした結果…微笑ましすぎる反応と『最高の仕上がり』】

小さな赤ちゃん3兄妹

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』に投稿されたのは、プロのグルーマーのみーちゃん先生が、生後2か月のチンチラペルシャの3兄妹をシャンプーした時の様子。新しいお家に行くための準備として、初めてしっかりとシャンプーをするそうです。

まずは1匹目の子を手早く爪切りをしてから、ぬるま湯を張った洗面器の中へ。体を濡らしてシャンプーをしていくみーちゃん先生曰く、絶対に怖がらせないのがポイントだそうです。

可愛すぎる変化

最初は不安そうに怖がっていた子も、みーちゃん先生の優しく慣れた手つきに安心したよう。まるで寝ているような気持ち良さそうな顔をしたり、クタ～ッと脱力したり。最後にきちんと流すとほっそりとして、違う生き物のようになっていたといいます。

タオルで軽く拭いた後は、ブラッシングをしながら最弱の風量で乾かす作業に。すっかりされるがままの子は時々鳴き声を上げつつも、とてもお利口さんだったそう。毛玉もほぐして、サラサラフワフワに仕上がりました！

みーちゃん先生にかかれば…

2匹目の子も不服そうな顔や逃げようとする素振りを見せたものの、すぐにお利口さんになっていたそう。猫さんの股関節の動きまで熟知しているみーちゃん先生によって、乾かす時も気持ち良さそうにしていたといいます。

3匹目の子が1番怖がりだったそうですが、少しずつ慣れると体の力も抜けて、最後には手桶にすっぽりと入る愛らしい姿も。そうしてサラフワとなり、さらに可愛くなった3兄妹。みーちゃん先生のおかげで、初シャンプーは良い思い出になったようですね！

投稿には「なすがままーってなってるお猫様かわいい」「流石みーちゃん先生マジックですね」「めっちゃぬいぐるみ♡猫の赤ちゃんってこんなに大人しいの？」「きれいになっていく猫ちゃん達を見てると何だか幸せな気持ちになります」「こんなにフワッフワになるんですね！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『キャットグルーマーTV』では、猫さんのお手入れ方法を始めとした猫さんに関する様々な情報が投稿されています。シャンプーのコツなども、わかりやすく学ぶことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「キャットグルーマーTV」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。