「コンサバ服苦手」な40・50代に！【niko and ...】まるっと真似したい！「冬コーデ」

冬のおしゃれ、きれいめすぎると自分らしくないと感じる……。そんな40・50代にぜひチェックしてほしいのが【niko and ...（ニコアンド）】の店員さんコーデ。ほどよく抜け感があってカジュアル寄りなのにしっかり大人っぽさもある、40代スタッフゆかさんの「冬コーデ」を紹介します。まるっと真似するだけでオシャレ見えしそうです。

存在感のあるアイテムを掛け合わせた冬モードスタイル

1点1点のアイテムの個性が際立った、遊び心のある冬モードスタイル。トップスは表面に立体的なフリンジが入ったグレーセーターで、単品でも存在感たっぷり。ボトムスはシーズンムードたっぷりのコーデュロイスカート。アウトポケットデザインがアクセントです。グレー × ブルーの寒色の縦ラインですっきり見えも演出。レザー調素材のベレー帽やブラックシューズで、カジュアルにキレ味をプラスしているのも真似したいテクです。

女っぽさをひとさじ加えたこなれカジュアル

フェイクファーのボリュームハットで季節感とこなれ感をひと盛り。ブラウンのレザー調素材ジャケットは、ゆったりシルエットで大人の余裕を演出。インナーには白トップス × 黒レースキャミのレイヤードで、さりげなく女っぽさと奥行きもプラス。ボトムスはワイドデニムパンツでラフにまとめ、黒のバッグとシューズでキリッと引き締め。“カジュアル派でも女性らしさを残したい” という40・50代にぴったりのスタイルです。

異素材ミックスが光るブラウン × ベージュの大人カジュアル

ケーブル編み × キルティングデザインで着映える冬っぽブルゾンが主役。インナーはバンダナ柄をドッキングしたプルオーバーを差し込み、さりげないアクセントを。柄物が苦手な人でも挑戦しやすい控えめな見え方が◎ ボトムスは落ち感のあるロングスカートで縦ラインを強調し、全体をすっきり見せるバランスに。足元は黒で引き締めれば、大人カジュアルにちょうどいい異素材ミックスコーデが完成します。

甘辛ミックスで楽しむブラックコーデ

フェミニンなブラウスをセーターの中に仕込み、襟元からフリルをのぞかせ甘さをプラス。ボトムスはワイドタックパンツで大人っぽくまとめ、足元は黒のウエスタンミュールでシャープな辛さを演出。ゆるっとまとめたヘアにベロアカチューシャを添え、女性らしさもひとさじ。大人にちょうどいい甘さが漂う、バランスのとれたオールブラックコーデです。

