飼い主さんの膝の上で猫がくつろいでいたそうで...？リラックスしきった姿勢と手のポーズが可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回表示を突破し、「パァ」「この寝相をされたことはありません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主さんの膝の上で『くつろぎすぎたネコ』…まさかの体勢がすごすぎる】

お手手は『パー』

Xアカウント「きな あん の日常とその他」に投稿されたのは、飼い主さんの膝の上でくつろぐ『きなこ』ちゃんの様子です。

腹ばいになって寝ていたというきなこちゃん。おしりを飼い主さんのお腹のほうにつけ、顔は飼い主さんの膝の上に乗せていたのだそうです。そして、とてもリラックスした様子で腕を前に伸ばし、お手手を『パー』にしていたのだとか！お手手をしっかりと開いており、まるでじゃんけんでもしているかのような見事な『パー』だったとのこと。あまりにも無防備な姿にきゅんとしてしまいました。

他の投稿でもきなこちゃんが飼い主さんの膝の上でくつろいでいる姿をたくさん見ることができました。まるで『飼い主さんの膝の上は私の物』とでも言っていそうな表情には思わず笑ってしまいました。さらに膝の上でなでてもらったり、顔をうずめたりしていたきなこちゃん。幸せそうにリラックスしているきなこちゃんの様子を見て、とても穏やかな気持ちになりました。飼い主さんの膝の上が大好きすぎるきなこちゃんなのでした。

安心できる場所

きなこちゃんがくつろいでいる姿を見た多くの方たちから「ジャンケン ネコっ」「ぱぁーーにゃね」など、ユーモア溢れるコメントが寄せられていました。

安心しきったきなこちゃんの姿に癒されました。

Xアカウント「きな あん の日常とその他」では、きなこちゃんたちが穏やかに暮らす様子が投稿されています。くつろぐきなこちゃんの様子がとても愛らしかったです。

写真・動画提供：Xアカウント「きな あん の日常とその他」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。